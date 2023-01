Diretta Dakar 2023/ Streaming video tv, percorso 10^ tappa (mercoledì 11 gennaio)

DIRETTA DAKAR 2023: ANCORA DESERTO!

Il giorno della 10^ tappa della Dakar 2023 è mercoledì 11 gennaio: il percorso odierno è particolare, perché dopo aver assistito a una tappa particolarmente lunga avremo una giornata in cui per la maggior parte del tempo ci si occuperà del trasferimento. Nello specifico, la Haradh-Shaybah avrà ben 510 chilometri di spostamento e soltanto 114 chilometri di corsa vera e propria: gli organizzatori hanno scelto deliberatamente di aprire a un mercoledì di questo tenore, il che non significa che nel breve tratto in cui si correranno le speciali non ci siano insidie che i protagonisti dovranno affrontare.

Come sempre bisogna ricordare che la diretta della Dakar 2023, che si avvia ormai verso la sua conclusione, ci consegna quattro gare distinte che riguardano le specifiche categorie: auto, moto, camion e quad, ciascuna con la sua classifica separata dalle altre e dunque più vincitori della competizione. Siamo sempre in Arabia Saudita, che anche per quest’anno è il teatro di una corsa storica che però è anche parecchio cambiata nel corso del tempo; aspettando che si gareggi, proviamo a fare luce sui temi principali della giornata che attende i vari concorrenti in questa interessante 10^ tappa.

DIRETTA DAKAR 2023 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 10^ TAPPA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che purtroppo non sarà disponibile una diretta tv completa della Dakar 2023, impresa che sarebbe d’altronde titanica: sono comunque previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Arabia Saudita. Il riferimento saranno gli highlights che in serata saranno disponibili sia sul portale Red Bull sia su Sportmediaset, anche se naturalmente trattandosi di highlights in differita non possiamo parlare nemmeno di una diretta streaming video per la Dakar 2023. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa prima frazione.

DIRETTA DAKAR 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Come abbiamo già detto, la diretta della Dakar 2023 per la 10^ tappa ci riserva speciali particolarmente corte; per quanto riguarda il tragitto, da Haradh (la città in cui la carovana è arrivata ieri, partendo dalla capitale Riyadh) si viaggia ancora seguendo una linea retta che viaggia a Est transitando al confine con il Qatar, poi si devia improvvisamente a Sud e dunque via di nuovo a Oriente. Il punto di arrivo è l’enorme giacimento petrolifero di Shaybah: siamo a 10 chilometri dal confine meridionale degli Emirati Arabi Uniti, non troppo distanti (relativamente) da Abu Dhabi.

Questo significa che la 10^ tappa della Dakar 2023 ci ripresenta il deserto: in questo caso parliamo di Empty Space, questo il nome inglese della distesa di sabbia che in arabo è invece conosciuto come Rub’ al Khali. Deserto vuol dire ovviamente particolari insidie, anche perché al netto delle dune da superare la sabbia può sempre creare qualche problema tecnico che renda necessaria una manutenzione sul posto, perdendo tempo prezioso; tra poco sapremo comunque tutto perché la 10^ tappa della Dakar 2023 sta per cominciare…











