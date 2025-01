DIRETTA DAKAR 2025, 11^ TAPPA: TUTTO INTORNO A SHUBAYTAH

Penultimo giorno di gara, si riduce sempre più la possibilità di ribaltare la situazione ma ogni errore potrebbe essere fatale, quindi l’attenzione sarà massima sulla diretta Dakar 2025 oggi, giovedì 16 gennaio, perché è sempre più vicino il momento in cui calerà il sipario. I leader della classifica generale, in particolare il sudafricano Henk Lategan tra le auto e in moto invece l’australiano Daniel Sanders sentono aria di trionfo, ma guai a distrarsi, perché due giorni possono ancora essere lunghissimi, come insegna tutta la storia del Rally Dakar.

Dai tempi eroici dell’Africa passando per il Sudamerica fino all’Arabia Saudita, gli imprevisti e le sorprese sono sempre dietro l’angolo, anche se siamo davvero vicini alla meta, anzi in un certo senso l’abbiamo già raggiunta. Infatti già ieri c’è stato un arrivo a Shubaytah, che oggi sarà sede di partenza e arrivo dell’undicesima tappa così come anche domani. Se però l’ultima fatica sarà davvero breve, oggi potrebbe essere l’ultimo momento buono per un ribaltone: antenne dritte, tutto è ancora possibile nella diretta Dakar 2025.

INFO STREAMING VIDEO TV, COME VEDERE LA DIRETTA DAKAR 2025

La diretta Dakar 2025 in tv è da intendersi come differita giornaliera su Eurosport 2, in streaming video invece ecco i canali ufficiali YouTube e Facebook.

DIRETTA DAKAR 2025, 11^ TAPPA: IL PERCORSO E LE CLASSIFICHE

Il percorso dell’undicesima tappa a Shubaytah per la diretta Dakar 2025 misurerà 507 km, dei quali la prova speciale sarà di 275 km, ai quali aggiungerne 232 di trasferimento per le macchine. Fatica più lunga per le moto, in particolare perché saranno 308 km validi per la classifica. Siamo sempre nella zona del cosiddetto Empty Quarter, un nome molto evocativo, per cui la capacità di “navigare” tra le dune potrà essere fondamentale per consolidare vantaggi o provare a ribaltare ritardi.

Qualche numero è doveroso al penultimo giorno della diretta Dakar 2025. Tra le moto gli imprevisti sono forse anche più possibili rispetto alle quattro ruote, ma 16’31” sono un bottino davvero considerevole per Sanders, che finora ha costruito questo prezioso ‘tesoretto’ sullo spagnolo Tosha Schareina. Gli appena 2’27” di vantaggio per Lategan sul saudita Yazeed Al Rajhi rendono invece incertissima la sfida fra le auto: ieri sono andati maluccio entrambi, ma il sudafricano ha fatto un po’ meglio del rivale e tanto è bastato per tornare in testa. Oggi cosa succederà?