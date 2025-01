DIRETTA DAKAR 2025: A SHUBAYTAH PER TUTTI I VERDETTI

Daniel Sanders è vicinissimo al trionfo, Yazeed Al Rajhi dovrebbe scrivere la storia per i padroni di casa: questo è il menù che immaginiamo per la diretta Dakar 2025 oggi, venerdì 17 gennaio. I superstiziosi avranno magari da ridire, ma la dodicesima e ultima tappa sulla carta dovrebbe modificare ben poco gli equilibri che sono emersi nelle precedenti undici fatiche del Rally Dakar, che si avvia alla sua conclusione oggi a Shubaytah con l’australiano e il saudita favoriti d’obbligo per il successo finale in classifica generale rispettivamente tra le moto e sulle auto.

Ieri non sono mancati i colpi di scena, compresa una partenza ritardata a causa della nebbia, che nel deserto può avere il suo fascino ma è stata naturalmente un problema serio: di certo è finito (almeno metaforicamente) nella nebbia Henk Lategan, l’ex leader tra le auto, che ha perso tantissimo terreno nei confronti di Al Rajhi, il quale dunque ha l’occasione d’oro per rendere felice l’intera Arabia Saudita come vincitore della sesta edizione consecutiva da quelle parti, sempre che l’ultima tappa non riservi ulteriori colpi di scena per la diretta Dakar 2025…

INFO STREAMING VIDEO TV DIRETTA DAKAR 2025

La diretta Dakar 2025 in tv è più precisamente la differita giornaliera su Eurosport 2, mentre per lo streaming video indichiamo i canali ufficiali YouTube e Facebook della corsa.

DIRETTA DAKAR 2025: LA 12^ TAPPA PUÒ ANCORA SORPRENDERCI?

Se finora ci siamo sbilanciati, è anche perché sulla carta la dodicesima e ultima tappa non dovrebbe cambiare le sorti della diretta Dakar 2025, un po’ come la tradizionale passerella di Parigi non incide sulle sorti del Tour de France di ciclismo – la società organizzatrice è la stessa, quindi il paragone calza a pennello. Ancora una volta il percorso si snoderà attorno a Shubaytah, ma con appena 131 km totali e addirittura solo 61 km se parliamo della prova speciale per la classifica, sembra quasi impossibile immaginare dei ribaltoni.

Il percorso si annuncia molto veloce, quindi il brivido dovrebbe giusto essere per la caccia alla vittoria di tappa, prestigiosa come sui Campi Elisi, se volessimo continuare nel paragone ciclistico. Dal punto di vista tecnico dovrebbe però essere il giorno più semplice: i nove minuti tondi di vantaggio di Sanders ma anche i 6’11” di Al Rajhi dovrebbero quindi essere inattaccabili, a patto naturalmente di portare la propria moto o auto oltre la linea del traguardo anche nell’ultima tappa della diretta Dakar 2025.