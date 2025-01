DIRETTA DAKAR 2025: CON LA SETTIMA TAPPA SI ENTRA NELLA SECONDA METÀ

La diretta Dakar 2025 oggi domenica 12 gennaio entrerà definitivamente nella seconda metà della sua sempre affascinante avventura. Infatti la settima tappa Al Duwadimi-Al Duwadimi sancisce il superamento di metà della grande fatica, dal momento che in questa edizione le tappe totali sono dodici. Certo, alle spalle ci sono anche il prologo e la tappa a cronometro di 48 h, per cui si potrebbe dire che il Rally Dakar 2025 sia decisamente già nella sua parabola discendente, ma proprio per questo quanto succede in Arabia Saudita diventa ogni giorno più interessante.

Urge allora ricordare che lo statunitense Ricky Brabec ha vinto proprio ad Al Duwadimi la tappa di ieri per quanto riguarda le moto, che nella classifica del Rally Dakar 2025 vedono sempre al comando l’australiano Daniel Sanders con la bellezza di 11’46” su Tosha Schareina, mentre fra le auto il vincitore di ieri è stato il belga Guillaume De Mevius, ma in classifica comanda il sudafricano Henk Lategan, il cui vantaggio è tuttavia in calo a 7’16” sul padrone di casa arabo Yazeed Al Rajhi. Tutto è ancora possibile da qui a venerdì nella diretta Dakar 2025…

DAKAR 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 7^ TAPPA

Magari alla domenica la platea di chi si interessa potrebbe essere più ampia, allora rammentiamo che la settima tappa per la diretta Dakar 2025 in tv non sarà disponibile se si intende una copertura completa, ma un prezioso punto di riferimento sarà la differita giornaliera su Eurosport 2. Per la diretta streaming video Dakar 2025 il punto di riferimento sono invece i canali ufficiali YouTube e Facebook del Rally Dakar, mentre le immagini su Eurosport saranno disponibili tramite i servizi di Discovery +, Sky Go e DAZN.

DIRETTA DAKAR 2025, 7^ TAPPA: PERCORSO DIVERSO PER MOTO E AUTO

Nella diretta Dakar 2025 una caratteristica peculiare della settima tappa Al Duwadimi-Al Duwadimi sarà il chilometraggio diverso per moto e auto, con 297 km di trasferimento per tutti mentre avremo 412 km (moto) oppure 419 km (auto) di prove speciali valide per la classifica del Rally Dakar 2025. Di per sé la differenza è minima, giusto 7 km per cui il totale sarà di 709 km per le moto e 716 per le auto, ma questo significherà soprattutto due tracciati differenti e di conseguenza per le auto l’impossibilità di fare affidamento sulle tracce lasciate dalle due ruote.

Infatti le moto partono prima e quando il percorso è identico questo può essere un vantaggio per gli equipaggi delle automobili, che invece oggi si troveranno ad affrontare una difficoltà ulteriore in quello che potremmo definire un anello che porterà la carovana nella zona a sud-ovest di Al Duwadimi, prima di tornare alla località di partenza che è indiscutibile protagonista in questi giorni, con l’arrivo di ieri e anche la partenza di domani verso Riad. Attenzione anche alla superficie, perché il terreno sarà in alcuni tratti veloce e in altri più lento, infine ci sarà un tocco anche di montagna oggi per la diretta Dakar 2025.