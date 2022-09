Diretta/ Danimarca Francia streaming video tv: verifica transalpina (Nations League)

DIRETTA DANIMARCA FRANCIA: FRANCESI FAVORITI!

Danimarca Francia, in diretta domenica 25 settembre 2022 alle ore 20.45 presso il Parken Stadium di Copenaghen, sarà una sfida valida per la Lega A di UEFA Nations League. Ultima giornata con i transalpini che dovranno verificare il loro stato di forma: l’obiettivo non è il primo posto e la final four, ormai sfumata, ma evitare la retrocessione in Lega B con la Francia che dovrà gestire un punto di vantaggio sull’Austria, ultima nel girone.

La Danimarca invece con una vittoria può ancora sperare nel sorpasso al primo posto sulla Croazia, che dovrà però essere fermata dall’Austria. All’andata, lo scorso 3 giugno, la Danimarca ha vinto 1-2 espugnando lo Stade de France con una doppietta di Cornelius. In Danimarca le due squadre non si affrontano dall’11 ottobre 2015 in amichevole, in quel caso fu la Francia a imporsi col punteggio di 1-2 grazie a una doppietta di Olivier Giroud.

DANIMARCA FRANCIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Danimarca Francia sarà disponibile per la visione in diretta di gol e azioni salienti per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C. La visione di questo contenitore sarà dunque anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI DANIMARCA FRANCIA

Le probabili formazioni della diretta Danimarca Francia, match che andrà in scena al Parken Stadium di Copenaghen. Per la Danimarca, Kasper Hjulmand schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Schmeichel, Andersen, Kjaer, Christensen, Kristensen, Hojbjerg, Delaney, Maehle, Eriksen, Dolberg, Damsgaard. Risponderà la Francia allenata da Didier Deschamps con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Badiashile, Varane, Saliba, Mendy, Fofana, Tchouameni, Clauss, Griezmann, Mbappé, Giroud.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE DANIMARCA FRANCIA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Danimarca Francia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Danimarca con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo della Francia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.15.











