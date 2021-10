Diretta De Carolis VS Crivello/ Streaming video tv: il romano torna sul ring!

DIRETTA DE CAROLIS VS CRIVELLO: CHI SARÀ IL VINCITORE?

De Carolis VS Crivello, in diretta dal ring del centro sportivo Tre Torri di Roma, è l’incontro di boxe in programma oggi, sabato 2 ottobre 2021, con inizio fissato per le ore 20.00. In occasione della Roma Boxing night organizzata da BBT di Davide Buccioni, ecco che torna sotto ai riflettori Giovanni De Carolis, ex campione del mondo dei pesi supermedi per la WBA, che solo lo scorso maggio fa era salito sul ring per il titolo europeo, venendo però sconfitto da Richards ai punti.

Il Boxeur romano pure dopo la gran delusione è pronto a ripartire e lo fa in uno degli ultimi eventi dell’estate, contro il connazionale Ignazio Crivello, già sfidante per il titolo italiano dei supermedi. La sfida sarà naturalmente main card dell’evento, ma non scordiamo che daranno altri 4 gli incontri che si faranno compagnia questa sera.

DIRETTA DE CAROLIS VS CRIVELLO: COME SEGUIRE IN TV E STREAMING VIDEO L’INCONTRO DI BOXE

Segnaliamo subito a tutti gli appassionati che purtroppo la diretta tra De Carolis e Crivello, come tutti gli incontri per la Roma Boxing nights non saranno visibili in diretta tv. A partire dalle ore 20.00 però la Federazione garantirà la visione in diretta streaming video di tutte le sfide della serata di grande boxe della Capitale: in aggiunta Gazzetta.it darà il suo contributo in tal senso ma solo dalle ore 21.30. Qui sotto in coda al pezzo troverete il video streaming della FPI.

DIRETTA DE CAROLIS VS CRIVELLO E GLI ALTRI INCONTRI IN PROGRAMMA

Siamo dunque impazienti di seguire la diretta De Carolis VS Crivello, con il boxeur romano pronto a riscaldare i guantoni dopo la delusione del titolo continentale perso a Manchester solo pochi giorni fa. Pure come abbiamo detto i due oggi non saranno i soli protagonisti. Sul ring di Tre Torri saranno altre quattro gli incontri previsti: si comincerà coi pesi Superwelter e la sfida tra Cerelli e Asimov, dove l’azzurro in caso di vittoria potrebbe anche competere per il titolo del mediterraneo IBO. A seguire i pesi welter con Rossetti-Sovtus, mentre per i supergallo sarà di scena l’incontro tra Qamili e Mukhammaddiiev, con il primo vincitore del trofeo delle Cinture FPI. Per concludere per i pesi supermedi oltre a De Carolis VS Crivello, avremo anche la sfida tra Lupparelli e Burdiian, con l’azzurro pronto a brillare a spese dell’ucraino, in vista presto di poter combattere anche per un titolo italiano.

VIDEO STREAMING ROMA BOXING NIGHT, CON DE CAROLIS VS CRIVELLO





