Diretta Debrecen Torino/ Streaming video, tv: quote e risultato live (Europa League)

La diretta Debrecen-Torino, giovedì 1 agosto 2019 alle ore 18.30, sarà la sfida di ritorno del secondo turno preliminare di Europa League che si disputerà presso il Nagyerdei Stadion di Debrecen, in Ungheria. Match già indirizzato dalla sfida di andata che il Torino ha disputato presso lo stadio Moccagatta di Alessandria, vinta col punteggio di 3-0 grazie alle reti di Belotti su rigore, Ansaldi e Zaza. Una buona dote per compiere un ulteriore passo verso la disputa del turno successivo, in cui i granata troverebbero la vincente tra Ejsberg e Shakhtar Soligorsk. La differenza tecnica vista nei primi 90′ non fa pensare alla possibilità di una sorpresa che potrebbe uscire fuori estromettendo clamorosamente i granata dalla corsa europea.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Debrecen-Torino, giovedì 1 agosto 2019 alle ore 18.30, sarà una sfida trasmessa in esclusiva per gli abbonati Sky che potranno seguire il match collegandosi al canale numero 201 di satellite, Sky Sport 1. Ci sarà anche la possibilità di seguire il match in diretta streaming video via internet collegandosi tramite pc, smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI DEBRECEN TORINO

Le probabili formazioni di Debrecen-Torino, amichevole che andrà in scena giovedì 1 agosto 2019 alle ore 18.30 presso il Nagyerdei Stadion di Debrecen. I padroni di casa ungheresi schiereranno un 4-4-1-1 con: Nagy; Kinyik, Pavkovics, Szatmari, Ferenczi; Szecsi, Toszer, Haris, Varga; Zsori; Trujic. All. Herczeg. Risponderanno i granata che il mister Mazzarri schiererà con un 3-4-1-2 con Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meitè, Baselli, Ansaldi; Lukic, Belotti, Zaza.



