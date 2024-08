AVVERSARIE LAZIO SORTEGGIO EUROPA LEAGUE 2024-2025: UN NUOVO INIZIO!

Stiamo per scoprire le avversarie Lazio nel sorteggio di Europa League 2024-2025: appuntamento a venerdì 30 agosto per scoprire i nomi delle otto squadre che incroceranno il cammino biancoceleste nella prima fase del torneo. Avversarie Lazio più che raddoppiate, ma con appena due partite in più: la Uefa ha cambiato tutto e la riforma è finalmente attuale e concreta, dunque non vedremo più la divisione in otto gironi ma un “campionato” unico da 36 squadre, solo che a differenza di un torneo vero e proprio ciascun club affronterà appunto otto avversarie, con quattro partite in casa e quattro in trasferta (decise dal sorteggio di Europa League) entrando in una classifica unica.

Questo è stato fatto sicuramente per aumentare il numero di gare, ma anche per rendere più appetibile la prima fase delle tre coppe: le fasce esistono ancora e la Lazio è testa di serie in Europa League, ma si tratta di un concetto del tutto relativo visto che i biancocelesti, come tutte le altre squadre, possono pescare avversarie (due per fascia) anche dal proprio livello. Nel sorteggio di Europa League è rimasto un solo paletto rispetto al passato: al primo turno sono comunque vietati i derby tra squadre dello stesso Paese, dunque non potremo avere Lazio Roma. Non subito, almeno; invece, le avversarie Lazio potranno essere fino a due dello stesso Paese.

AVVERSARIE LAZIO EUROPA LEAGUE: SONO TUTTE INSIDIE

Avendo detto questo, scopriamo che le avversarie Lazio nel sorteggio di Europa League 2024-2025 potrebbero per esempio essere Manchester United e Tottenham, insieme: entrambe teste di serie come i biancocelesti, ma per l’appunto sono sparite le limitazioni legate alle fasce ed è possibile incrociare connazionali come avversarie. Tra le altre insidie che la Lazio potrebbe ritrovarsi dal sorteggio di Europa League, inevitabilmente vanno citate tutte: infatti, lo abbiamo già detto ma vale la pena ripeterlo trattandosi di una novità, ciascuna squadra presente nell’urna può potenzialmente incrociarsi con ognuna delle altre 35.

Questo naturalmente rende il sorteggio di Europa League ancora più intrigante; se parliamo delle avversarie Lazio possiamo dire che i biancocelesti potrebbero ritrovarsi di fronte quell’Eintracht Francoforte che qualche anno fa aveva spezzato i sogni di gloria sempre in Europa League, o ancora i Rangers Glasgow che proprio contro i tedeschi avevano perso ai rigori la finale di questa competizione, nel 2022. Dalle fasce minori i pericoli possono essere rappresentati da Athletic Bilbao, Nizza o Twente senza dimenticarsi del Fenerbahçe di José Mourinho, quasi un derby visti i trascorsi con la Roma e comunque un avversario sempre scomodo da pescare in Europa League, ma questo lo vedremo perché tra poco potremo finalmente dare il via al sorteggio di Europa League per il primo turno.