AVVERSARIE ROMA SORTEGGIO EUROPA LEAGUE: CONTRO CHI I GIALLOROSSI?

Le avversarie Roma usciranno dal sorteggio Europa League 2024-2025 tra poco: la cerimonia avrà luogo alle ore 13:00 di venerdì 30 agosto, naturalmente si è dovuto aspettare che si concludessero i turni preliminari con il ritorno dei playoff ma adesso il quadro è completo, abbiamo le 36 squadre che parteciperanno a un girone unico che per la prima volta ci farà compagnia in una formula rivoluzionata dalla Uefa, e che interessa anche Champions League e Conference League. Le avversarie Roma nel sorteggio di Europa League decreteranno dunque le otto squadre contro cui i giallorossi giocheranno nel primo turno.

Avversarie Lazio/ Sorteggio Europa League 2024-2025: i biancocelesti ci riprovano! (oggi 30 agosto)

Ricordiamo allora che la classifica sarà unica, ma pensare a un round robin da tutti contro tutti sarebbe stato impossibile per mancanza di tempo: così ciascuna squadra incrocerà otto avversarie con quattro partite di andata e quattro di ritorno, sarà sorteggiato anche il fattore campo e, soprattutto, la classifica sarà unica ma con sfide diverse, è anche sparito il concetto di “fascia” perché una divisione in quattro livelli esiste ancora (la Roma per esempio è in prima fascia) ma è assolutamente relativa perché le avversarie Roma, dal sorteggio di Europa League, usciranno anche dalle teste di serie.

Avversaria Roma è il Milan/ I precedenti nelle Coppe (Quarti Europa League 2024)

AVVERSARIE ROMA EUROPA LEAGUE: RIVOLUZIONE DELLA UEFA

Ora, le avversarie Roma nel sorteggio Europa League 2024-2025 possono essere anche Manchester United, Porto, Rangers Glasgosw, Eintracht e Tottenham; non la Lazio perché anche quest’anno nel primo turno sono vietati i derby tra squadre della stessa federazione, invece la Roma potrebbe pescare Manchester United e Tottenham insieme perché si possono incrociare fino a due avversarie dello stesso Paese. Chiaramente allora la Roma, che in campionato è partita male raccogliendo un punto in due partite (contro Cagliari e Empoli, per di più, perdendo in casa contro i toscani) avrà un sorteggio assolutamente identico a quello dell’Hoffenheim, per citare una squadra che non ha le stesse possibilità dei giallorossi.

Avversaria Milan è la Roma/ Quarti Europa League 2024: altro derby per i rossoneri! (Oggi 15 marzo)

Da questo punto di vista ci sentiamo di dire che ci sia stato un miglioramento: ovviamente poi quello che conta è la competitività della singola squadra sul campo, ma intanto è positivo che dal sorteggio di Europa League sia stato tolto qualche paletto che limitava sensibilmente gli accoppiamenti. Questo vorrà dire che le avversarie Roma potranno essere toste, ma una squadra reduce da una finale e una semifinale, senza citare la vittoria in Conference League, parte per vincere il trofeo e dunque non deve avere paura di nessuno. La parola adesso può passare al sorteggio di Europa League…