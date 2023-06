Diretta Denver Miami/ Streaming video tv: gara-5 è quella del titolo? (NBA Finals 2023, martedì 13 giugno)

DIRETTA DENVER MIAMI: LA NOTTE DEL TITOLO?

Denver Miami è in diretta dalla Ball Arena – già Pepsi Center – alle ore 2:30 italiane di martedì 13 giugno: è gara-5 delle NBA Finals 2023, e si torna in Colorado per quella che potrebbe essere la partita del titolo a favore dei Nuggets. La situazione nella serie è infatti 3-1: Denver, dopo aver perso il fattore campo in gara-2, ha reagito in maniera importante e per due volte si è presa la vittoria in Florida. Adesso dunque i Nuggets hanno due match point a disposizione, anzi tre: chiaramente l’obiettivo è quello di chiudere questa sera davanti al proprio pubblico, evitando brutte sorprese.

DIRETTA/ Miami Denver (risultato finale 95-108) video highlights: gara-4 ai Nuggets! (NBA Finals, 10 giugno)

Gli Heat hanno le spalle al muro: nella storia delle NBA Finals solo una squadra ha rimontato da 1-3 fino a vincere l’anello (Cleveland nel 2016, contro Golden State) e comunque la sensazione forte è che la squadra di Erik Spoelstra sia decisamente sulle gambe, e che l’impresa sia oltre la portata. Certo non si può mai dire prima che si sia giocato, e allora aspettando la diretta di Denver Miami proviamo a tracciare alcuni dei temi principali che ci accompagneranno in questa gara-5 delle NBA Finals 2023, scopriremo presto se sarà davvero l’ultima.

NBA Finals 2023/ Denver Miami: una sfida inedita e in equilibrio, impronosticabile alla vigilia

DIRETTA DENVER MIAMI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE NBA FINALS 2023

La diretta tv di Denver Miami sarà trasmessa dalla televisione satellitare: questo vale per tutte le partite delle NBA Finals 2023 – come ormai da anni – e dunque l’appuntamento sarà su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA (numeri 201 e 209 del decoder) con la telecronaca di Flavio Tranquillo e il commento tecnico di Davide Pessina. Ricordiamo poi che in assenza di un televisore sarà possibile assistere alla gara anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: in questo caso, utilizzando i dati del proprio abbonamento, basterà attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LeBron James si ritira?/ NBA, il Re ci pensa: "Devo riflettere sulla mia posizione"

DIRETTA DENVER MIAMI: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Denver Miami ci dirà allora se i Nuggets vinceranno questa sera il titolo NBA, che sarebbe il primo nella loro storia, o se gli Heat riusciranno a prolungare le NBA Finals 2023. Con un successo alla Ball Arena Miami guadagnerebbe il ritorno in Florida, e avrebbe una partita casalinga per forzare gara-7: a quel punto chiaramente l’inerzia sarebbe dalla sua parte, ma non bisogna dimenticare che gli Heat si sono trovati dall’altra parte della barricata nelle finali della Eastern Conference, e comunque hanno vinto la serie contro i Boston Celtics.

Dicevamo che Miami appare sulle gambe: inevitabile, anche perché Denver è una squadra dalle mille risorse e lo ha dimostrato anche in gara-4, quando tutti si aspettavano i soliti Nikola Jokic e Jamal Murray (che comunque non hanno tradito) e invece a girare il match è stato Aaron Gordon, che ha trovato il career high nei playoff (27 punti) risultando determinante. Miami non sta avendo il miglior Jimmy Butler e questo pesa, la stanchezza esiste e adesso servirà un mezzo miracolo per rimettersi in corsa; come detto gli Heat possono ancora farlo, ma le premesse non sono certamente allettanti…











© RIPRODUZIONE RISERVATA