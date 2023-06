DIRETTA/ Miami Denver (risultato finale 95-108) video highlights: gara-4 ai Nuggets! (NBA Finals, 10 giugno)

DIRETTA MIAMI DENVER (95-108): VIDEO, I NUGGETS VINCONO GARA-4

Denver Miami 95-108: gara-4 delle NBA Finals 2023 finisce con la vittoria degli ospiti Denver Nuggets in Florida: potrebbe essere un allungo molto importante per la squadra del Colorado, che infatti ottiene la terza vittoria contro i Miami Heat e di conseguenza sale sul 3-1 nella serie delle NBA Finals 2023, il che significa che in gara-5 i Denver Nuggets avranno il primo match-point per conquistare l’anello. Nemmeno i problemi di falli di Nikola Jokic hanno frenato i Nuggets, anche perché Denver ha trovato due protagonisti inattesi in Aaron Gordon e Bruce Brown, con i 12 assist di un eccellente Jamal Murray a fare la differenza.

Agli Heat non bastano i 25 punti di Jimmy Butler e adesso Miami può solo vincere per provare a restare in corsa. Jokic è rimasto in panchina nel finale di partita per i falli, ma ha comunque dato un contributo eccellente alla vittoria dei Denver Nuggets con 23 punti e 12 rimbalzi, Murray invece scrive la storia diventando il primo debuttante alle Finals con quattro gare in fila in doppia cifra per assist. L’appuntamento con la storia adesso sarà nella notte italiana fra lunedì e martedì, quando si tornerà a Denver per giocare gara-5. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI RESTA IN FLORIDA!

Miami Denver, ancora in diretta dal Kaseya Center alle ore 2:30 di sabato 10 giugno – naturalmente con fuso di casa nostra – è gara-4 delle NBA Finals 2023: si gioca un’altra partita qui prima di tornare in Colorado, secondo il consueto schema delle serie NBA che da tempo è diventato 2-2-1-1-1 (in precedenza era invece 2-3-2). I Miami Heat, che hanno fatto il blitz in gara-2, giocano terza e quarta partita delle NBA Finals 2023 in casa avendo ottenuto un record peggiore, rispetto ai Denver Nuggets, nel corso della regular season: per questo motivo sono a caccia della storia, potendo diventare la prima squadra di sempre a vincere il titolo con l’ottavo seeding.

Particolare non indifferente, questa posizione è stata raggiunta attraverso il play in, introdotto nella stagione della bolla e poi confermato dal commissioner Adam Silver; qualcosa di ancora più incredibile, perché Miami era quasi eliminata e invece ora potrebbe vincere il quarto anello nella sua storia. Per i Denver Nuggets sarebbe il primo in 60 anni, che arriverebbe al primo viaggio alle NBA Finals 2023: la franchigia del Colorado ci crede davvero, soprattutto dopo aver ripreso il fattore campo con la vittoria di gara-3. L’obiettivo per coach Mike Malone è scontato: tornare alla Ball Arena con il match point a disposizione.

DIRETTA MIAMI DENVER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE NBA FINALS 2023

La diretta tv di Miami Denver sarà trasmessa dalla televisione satellitare: questo vale per tutte le partite delle NBA Finals 2023 – come ormai da anni – e dunque l’appuntamento sarà su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA (numeri 201 e 209 del decoder) con la telecronaca di Flavio Tranquillo e il commento tecnico di Davide Pessina. Ricordiamo poi che in assenza di un televisore sarà possibile assistere alla gara anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: in questo caso, utilizzando i dati del proprio abbonamento, basterà attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA MIAMI DENVER: SITUAZIONE E CONTESTO

Per approfondire i temi principali legati alla diretta di Miami Denver possiamo appunto dire che gli Heat erano dati per morti in parecchie occasioni: quando hanno perso la prima partita del play in contro Atlanta, quando erano sotto contro Chicago, quando hanno dovuto incrociare Milwaukee (numero 1 a Est), ancora contro Boston prima della serie e poi quando si sono fatti rimontare da 3-0 a 3-3, dovendo giocare gara-7 in trasferta. Ecco: come nel 2020 hanno superato ogni tipo di avversità, all’epoca erano stati battuti dai Lakers ma oggi inseguono ancora il loro grande sogno, guidati da Jimmy Butler e un suppporting cast capace di salire tremendamente di livello.

Denver si affida ovviamente al talento e al QI cestistico di Nikola Jokic, che singolarmente sa spostare un’intera serie; è chiaro però, e questo vale anche per gli stessi Miami Heat, che i Nuggets non possano prescindere dal contributo di Jamal Murray in primis, e poi dagli altri giocatori come Kentavius Caldwell-Pope e Michael Porter Junior, così come da un Aaron Gordon che arrivato in Colorado ha capito che per dare una svolta alla carriera avrebbe dovuto fare un passo indietro, da uomo franchigia ma con numeri relativamente impattanti a giocatore di sistema utile alla causa. Tra poco sarà gara-4 per Miami Denver: staremo a vedere…











