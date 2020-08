Diretta Diamond League 2020 Monaco/ Streaming video e tv: orario e programma

Dopo lunga attesa ecco che la grande atletica torna protagonista sulla pista dello Stade Louis II del Principato di Monaco per la diretta della Diamond League dell’Herculis 2020, il primo vero grande meeting in presenza nel post lockdown. Dopo mesi di apprensione e attesa, dove parecchi appuntamenti anche dei più prestigiosi (come i Mondiali e le Olimpiadi di Tokyo) sono stati cancellati o rinviati a tempi migliori visto il perdurare dell’emergenza sanitaria, ecco che finalmente possiamo rivedere in pista i giganti dell’atletica leggera, pronti a sfidarsi in una delle tante classiche che caratterizzano il circuito della Diamond League della IAAF, ovvero l’Herculis, meeting che vivrà oggi a Monaco la sua edizione numero 23. Oltre che di una tappa storica del circuito del diamante, gli Herculis 2020 saranno anche uno dei primi veri appuntamenti dal post lockdown per l’atletica mondiale: in gara dunque saranno tanti i big pronti a sfidarsi, anche per valutare le loro condizioni dopo tanti mesi di riposo forzato e poche settimane concesse ai veri allenamenti. Qui poi non dimentichiamo che non mancheranno nemmeno gli azzurri, pronti a regalare scintille sulla pista del principato di Monaco, uno su tutti il nostro Yeman Crippa, impegnato nella rincorsa del record italiano sui 5000 metri.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA DIAMOND LEAGUE A MONACO

Segnaliamo a tutti gli appassionati che per in Italia la diretta tv della Diamond League a Monaco sarà garantita su Sky Sport Arena a partire dalle ore 20.00 e in diretta streaming video anche su NOW TV, oltre che tramite il servizio Sky Go per gli abbonati. La telecronaca sarà di Nicola Roggero, con il commento tecnico di Stefano Baldini. Segnaliamo inoltre la possibilità di seguire le imprese dei nostri beniamini sul sito ufficiale della manifestazione, che non mancherà di comunicare in tempo reale risultati e tempi in pista, al sito ufficiale www.monaco.diamondleague.com

DIRETTA DIAMOND LEAGUE MONACO 2020: IL PROGRAMMA DI GARA

Nella trepidante attesa di rivedere i nostri beniamini dell’atletica leggera ancora in pista per la diretta della Diamond League di Monaco, prima vera tappa in presenza nel post lockdown, andiamo a vedere che cosa ci proprie il programma ufficiale dell’evento, che comincerà solo alle ore 20.00 con la gara dei 110 m ostacoli uomini. Di fila occorreranno le prove del salto in alto femminile (con la nostra Erika Furlani) e degli 800m uomini, con a seguire il salto triplo e i 5000m femminili: nel programma pure seguiranno i 400 m ostacoli maschile con la star Karsten Warholm, e i 100 m femminili con l’azzurra Bongiorni e l’ivoriana Maria Jose Ta Lou, chiaramente la favorita. Scorrendo nel programma ufficiale degli Herculis, ecco che alle ore 20.57 avrà inizio la gara dei 1500 m maschili e poco dopo ci saranno i 400 m donne e i 5000m uomini, dove spera di mettersi in luce l’azzurro Yeman Crippa. A chiusura ecco poi le prove dei 200m maschili con Noah Lyles, i 1000 m donne e il 3000m siepi maschile dove regaleranno grande spettacolo Gentnet Wale e Fernando Carro.

