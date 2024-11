VIDEO SLOVAN BRATISLAVA ZINAMO ZAGABRIA: LA SINTESI

Video Slovan Bratislava Dinamo Zagabria che racconta una sfida piena di gol. Il primo tempo si sblocca con la rete al minuto 5 di Strelec. L’ex attaccante passato in Italia tra Spezia e Reggina, spedisce il pallone in porta con un facile tap-in. La squadra croata dapprima pareggia i conti con Spikic e poco dopo si porta in vantaggio grazie all’azione dell’ex Juventus Pjaca. L’esterno offensivo scarica il pallone su Sucic che non ci pensa due volte e porta in vantaggio i suoi. In mezzo anche un lungo intervento del Var per un possibile rigore in favore della squadra di casa.

Il secondo tempo non cambia le sorti di questa partita. Vittoria per i croati della Dinamo Zagabria che hanno la meglio sugli slovacchi dello Slovan Bratislava e si impongono con il risultato di 1-4. Sale in cattedra nel secondo tempo l’attaccante classe 1999 Sandro Kulenovic. Per lui due reti, che gli permettono di salire a quota 12 in stagione con la maglia del club. Vittoria importante per i croati che salgono 10imo posto, in attesa delle altre sfide con sette punti in classifica. Sprofonda sempre di più l’ultimo posto la squadra slovacca.

VIDEO SLOVAN BRATISLAVA ZINAMO ZAGABRIA: GOL E HIGHLIGHTS