Diretta discesa Beaver Creek/ Streaming video e tv, Paris sulla Birds of Prey

Oggi la diretta della discesa di Beaver Creek sarà il piatto forte della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2019-2020. L’affascinante weekend del Circo Bianco sulla pista Birds of Prey infatti ci proporrà appunto oggi, sabato 7 dicembre, l’evento più atteso che è la discesa libera: dopo il super-G di ieri ed in vista del gigante in programma invece domani, eccoci al giorno della discesa di Beaver Creek. La lotta sarà avvincente su una pista dalle caratteristiche tecniche decisamente impegnative, banco di prova dunque che dovrebbe essere più severo rispetto alla gara che abbiamo vissuto esattamente una settimana fa a Lake Louise. Il ricordo di quanto successo in Canada è comunque piacevole per noi, grazie a un Dominik Paris che logicamente sarà fra i protagonisti più attesi anche a Beaver Creek. L’attesa di conseguenza è grande, noi per il momento andiamo ad elencarvi tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta della discesa di Beaver Creek.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DISCESA DI BEAVER CREEK

La diretta della discesa di Beaver Creek avrà inizio alle ore 19.00 italiane, quando nella località del Colorado saranno le 11.00, considerate le ben otto ore di fuso orario. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose negli Stati Uniti (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA BEAVER CREEK: FAVORITI E AZZURRI

Come si accennava in precedenza, la diretta della discesa di Beaver Creek vedrà certamente Dominik Paris tra i protagonisti più attesi, con l’auspicio che possano fare bene anche Mattia Casse ed Emanuele Buzzi. Avremmo infatti grande bisogno di conferme da parte loro, dal momento che Peter Fill è ancora lontanissimo dalla migliore condizione e Christof Innerhofer è assente: Paris è una meravigliosa punta e andrà a caccia di una vittoria che nella discesa di Beaver Creek ancora gli manca, ma un bel risultato complessivo di tutta la squadra avrebbe un significato ancora più rilevante. Tra gli stranieri, i nomi più attesi sono ben noti: mettiamo in copertina l’immancabile Beat Feuz, per di più vincitore l’anno scorso in Colorado, punta della squadra svizzera che conta anche su Carlo Janka e Mauro Caviezel. Ecco poi il tedesco Thomas Dressen, vincitore settimana scorsa a Lake Louise con cui è tornato nel migliore dei modi protagonista dopo il grave infortunio di un anno fa, poi naturalmente gli alfieri di Austria e Norvegia, tra i quali vanno citati come minimo Matthias Mayer, Vincent Kriechmayr e Kjetil Jansrud. Saranno in tanti a poter puntare alla vittoria o almeno a una posizione sul podio nella sempre attesissima discesa di Beaver Creek, non vediamo l’ora di assistere allo spettacolo sulla Birds of Prey.



© RIPRODUZIONE RISERVATA