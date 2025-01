DIRETTA DISCESA FEMMINILE CORTINA: SI SOGNA IN GRANDE!

La diretta discesa femminile Cortina rappresenta una delle tante gare di questo primo mese dell’anno: alle ore 11:00 di sabato 18 gennaio saremo sull’Olimpia delle Tofane per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino, è come detto un periodo intenso perché pochi giorni fa abbiamo avuto lo slalom di Flachau in notturna, domani naturalmente si replicherà qui con il super-G ma già il prossimo martedì torneremo in pista, sempre in Italia, per il gigante di Plan de Corones, e dunque è un gennaio davvero intenso e con grandi speranze per i nostri colori, come confermato dalla bellissima vittoria di Federica Brignone nella discesa di Sankt Anton.

Lo scorso weekend in Austria ha steccato Sofia Goggia, che non è riuscita a vedere il traguardo in nessuna delle due gare; la Brignone però ha dimostrato di essere cresciutissima anche nelle prove di velocità e per due volte ha centrato il podio piazzando appunto la vittoria sabato, e prendendo temporaneamente la prima posizione nella classifica generale di Coppa del Mondo. Adesso naturalmente in vista della diretta discesa femminile Cortina ci sono aspettative molto alte: Sofia Goggia è stata la grande dominatrice della specialità e tra lei e la Brignone potremmo anche festeggiare una doppietta, vedremo come andranno le cose.

DISCESA FEMMINILE CORTINA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA CDM SCI

L’appuntamento con la diretta discesa femminile Cortina, per quanto riguarda la trasmissione in tv, è come sempre sulla televisione di stato: nello specifico questa gara di Coppa del Mondo andrà in onda su Rai Due, una visione che sarà in chiaro per tutti gli appassionati ricordando comunque l’alternativa su Eurosport per gli abbonati al satellite.

In assenza di un televisore ecco invece l’opzione della diretta streaming video: nel primo caso vi dovrete rivolgere al sito di Rai Play con la sua relativa applicazione mentre nel secondo, e sempre senza costi aggiuntivi, all’app Sky Go attivabile sui vostri dispositivi mobili. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DIRETTA DISCESA FEMMINILE CORTINA SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA FEMMINILE CORTINA: SIAMO SOLO ALL’INIZIO

Siamo vicini alla diretta discesa femminile Cortina, che è soltanto la terza gara di specialità in questa Coppa del Mondo: fino a questo momento abbiamo avuto due diverse vincitrici, abbiamo già detto del trionfo di Federica Brignone a Sankt Anton mentre in precedenza Cornelia Huetter aveva vinto a Beaver Creek, nella classifica della coppetta è davanti l’austriaca che ha fatto meglio dell’azzurra nella gara non vinta. Siamo comunque ai dettagli, tanto che in tripla cifra di punti troviamo anche Ester Ledecka; Sofia Goggia invece ne ha 80 e dunque 56 punti da recuperare alla Huetter, la sua più rivale dal ritiro di Lindsey Vonn.

La quale però quest’anno è tornata, e a Sankt Anton ha fatto scalpore: a 40 anni è stata capace di arrivare sesta in discesa e addirittura quarta in super-G, messa in questi termini potrebbe solo essere questione di tempo un ritorno sul podio e magari una vittoria che vada a ritoccare i suoi già straordinari numeri, per il momento bisogna assolutamente dire che anche la Vonn è un’avversaria più che insidiosa per le italiane nella diretta discesa femminile Cortina, per quanto riguarda il nuovo che avanza la neo ventunenne Malorie Blanc è arrivata seconda sabato scorso, ma Lauren Macuga (due anni in più) ha fatto meglio vincendo a sorpresa il super-G.