DIRETTA DISCESA SANKT ANTON: SI TORNA ALLA VELOCITÀ!

La diretta discesa Sankt Anton ci farà compagnia dalle ore 11:15 di sabato 11 gennaiov2025: le grandi emozioni della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino ci conducono in Austria, precisamente in Tirolo, dove si disputa questa prova di velocità che non ci faceva compagnia addirittura da un mese, eravamo a Beaver Creek con vittoria di Cornelia Huetter e quella gara è stata finora l’unica discesa in Coppa del Mondo, cosa che naturalmente ha anche condizionato una classifica che, almeno per il momento, è decisamente diversa da quella che chiunque avrebbe potuto prevedere a bocce ferme.

Infatti, con la vittoria nello slalom di Kranjska Gora, la ventenne croata Zrinka Ljutic si è portata al primo posto della graduatoria generale; la insegue una Sara Hector che già l’anno scorso aveva trovato continuità e che ora potrebbe prendersi il risultato migliore in carriera, la svedese sa di potersi realmente giocare la Coppa del Mondo ma attenzione alla concorrenza, terza posizione per una Camille Rast che rimane sempre molto solida. Per quanto riguarda le protagoniste di oggi, Federica Brignone è quarta ed è sicuramente la più completa: grandi speranze anche per lei nella diretta discesa Sankt Anton.

COME VEDERE LA DIRETTA DISCESA SANKT ANTON IN STREAMING VIDEO TV

Fatto salvo l’appuntamento sulla televisione di stato, oggi la diretta tv della discesa Sankt Anton sarà affidata a Rai Due: il canale è disponibile anche in alta definizione, è sul digitale terrestre e naturalmente accessibile a tutti in chiaro, mentre l’alternativa per la Coppa del Mondo di sci alpino è come sempre Eurosport, per gli abbonati alla televisione satellitare.

Ricordiamo poi le due mobilità per seguire la gara in diretta streaming video: nel primo caso il sito o l’applicazione di Rai Play, nel secondo – e sempre senza costi aggiuntivi – l’applicazione Sky Go attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DISCESA SANKT ANTON PER IN STREAMING VIDEO RAIPLAY

DIRETTA DISCESA SANKT ANTON: GOGGIA PER LE CONFERME

Nella diretta discesa Sankt Anton sarà grande protagonista anche Sofia Goggia: la bergamasca ha già ottenuto tre podi quest’anno con la vittoria nel super-G di Beaver Creek, ma ha dimostrato di poter racimolare punti pesanti anche in gigante visto il quinto posto a Kranjska Gora sabato scorso. Se la Brignone è certamente pronta per vincere la Coppa del Mondo, cosa che del resto ha già fatto, la Goggia potrebbe provarci: forse la bergamasca perde qualcosa in più nelle altre discipline ma in velocità sono in poche a poterla contenere, soprattutto sappiamo bene quanto sia in grado di fare la differenza in discesa.

A proposito: guardando le prime dieci della classifica, oggi solo le due italiane e Lara Gut-Behrami possono guadagnare punti: grande occasione appunto per Sofia Goggia che, potenzialmente, potrebbe risalire anche fino al quarto posto di Coppa del Mondo, per il momento la situazione è ancora totalmente equilibrata e il fatto che le prove di velocità siano state meno (come da tradizione, arrivati a gennaio) concede a Sofia la grande occasione della sua vita, saremo a vedere.