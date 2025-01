DIRETTA SUPER-G SANKT ANTON: L’ITALIA È IN PRIMA FILA!

Eccoci alla diretta super-G Sankt Anton, nuovamente sulla Karl Schranz e le nevi austriache per una gara che si disputa alle ore 11:15 di domenica 12 gennaio, valida ovviamente per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Weekend dedicato alla prove di velocità, che come da tradizione degli ultimi anni non sono state disputate troppe volte nella prima parte di stagione: per quanto riguarda il supergigante dobbiamo anche dire che avremmo dovuto avere una doppietta a Sankt Moritz alla fine di dicembre, ma la seconda prova era stata cancellata e dunque i riferimenti che ci conducono alla diretta super-G Sankt Anton sono appena due.

Sulla Corviglia aveva vinto Cornelia Huetter, e c’era stato il terzo posto per Sofia Goggia che invece sei giorni prima aveva domato la Birds of Prey, prendendosi il successo a Beaver Creek. La situazione dopo due prove di specialità può essere solo parziale e abbiamo davvero pochi dati per tracciare un bilancio che sia completo, tuttavia nelle prossime righe, aspettando la diretta super-G Sankt Anton, proveremo a dire qualcosa su cosa aspettarci in una gara nella quale l’Italia è comunque in primissima fila, visto che tre delle prime cinque dell’attuale classifica sono nostre rappresentati e gli anni precedenti parlano chiaro.

Anche per questa stagione le grandi emozioni della Coppa del Mondo di sci alpino sono appannaggio della televisione di stato: non fa eccezione la diretta tv del super-G Sankt Anton che sarà trasmesso su Rai Due, con la consueta possibilità di assistere alla gara in mobilità e dunque tramite il sito o l’applicazione di Rai Play, senza costi aggiuntivi.

DIRETTA SUPER-G SANKT ANTON: DISCIPLINA PER VETERANE

Il primo dato che balza agli occhi nell’affrontare la panoramica sulla diretta super-G Sankt Anton è quello che questa specialità sembra essere ancora terreno di caccia per le veterane: se nelle prove tecniche (soprattutto lo slalom) stiamo assistendo a un passaggio di consegne, certo favorito anche dagli infortuni di Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, nella velocità resistono le atlete con maggiore esperienza e infatti nella Top 5 la più giovane è Sofia Goggia, che “batte” per 17 giorni Cornelia Huetter ma ha comunque compiuto 32 anni due mesi fa. Le altre sono Lara Gut-Behrami, in testa con la Goggia a quota 160 punti, poi le nostre Federica Brignone e Elena Curtoni: loscenario insomma è chiaro.

Il super-G resta almeno per il momento una disciplina in cui il savoir faire e la conoscenza delle piste sono fattori determinanti rispetto alla freschezza e alla sana “incoscienza” giovanile; naturalmente sulla singola gara può succedere qualcosa di diverso, ma la prima millennial in classifica è attualmente Lauren Macuga che si trova ottava con 58 punti, le sciatrici più giovani qualche risultato interessante l’hanno racimolato (anche Laura Pirovano, comunque già ventisettenne) ma le veterane dominano ancora, e certamente potrebbero farlo anche oggi nella diretta super-G Sankt Anton, che tra poco arriverà a farci compagnia.