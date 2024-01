DIRETTA DISCESA KITZBUHEL/ Video streaming Rai: il dominatore Odermatt (CdM sci, oggi 20 gennaio 2024)

DIRETTA DISCESA KITZBUHEL: IL DOMINATORE

Abbiamo già presentato la diretta della discesa di Kitzbuhel parlando del grande dominatore di Coppa del Mondo: Marco Odermatt si appresta a vincere la sua terza Coppa del Mondo consecutiva, minacciando di estendere il suo dominio sul circo bianco in una maniera molto simile a quanto fatto recentemente da Marcel Hirscher, anche se per raggiungere il livello dell’austriaco ci vorrà parecchio tempo. Intanto Odermatt sta diventando uno sciatore tremendamente poliedrico: deve ancora aggiungere lo slalom al suo repertorio, ma ha già vinto due coppette di gigante e l’anno scorso ha aggiunto anche quella di super-G, dimostrando di sapersi destreggiare sia tra i paletti che nelle gare di velocità.

Non solo: Odermatt non aveva mai vinto in discesa prima del 2024 in Coppa del Mondo, poi è arrivato a Wengen e ha piazzato una straordinaria doppietta che lo ha portato al comando della classifica di disciplina. Insomma: i rivali che speravano che lo svizzero concedesse qualcosa nelle prove di velocità è rimasto deluso, Odermatt è diventato versatile e anche oggi nella diretta della discesa di Kitzbuhel può portare a casa qualche risultato di prestigio. Non resta che vedere quello che succederà in questa seconda gara consecutiva sulla Streif, non vediamo l’ora che si corra… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA DISCESA KITZBUHEL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

Va ricordato che le gare di Coppa del Mondo di sci alpino sono appannaggio della televisione di stato, e dunque in chiaro: nello specifico, la diretta tv della discesa di Kitzbuhel andrà in onda su Rai Due, canale che trovate al numero 2 del vostro telecomando. L’alternativa viene fornita come sempre da Eurosport, riservato agli abbonati alla televisione satellitare (numero 210 del decoder); per quanto riguarda il servizio di diretta streaming video, nel primo caso sarà garantito dal sito di Rai Play o dalla relativa app attivabile sui vostri device, nel secondo invece i clienti del satellite avranno a disposizione, senza costi aggiuntivi, l’applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, DISCESA KITZBUHEL

SI REPLICA SULLA STREIF!

La seconda discesa di Kitzbuhel prende il via sabato 20 gennaio: secondo appuntamento sulla mitica Streif in questo weekend di Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile, come già detto il fine settimana sarà poi caratterizzato da una domenica dedicata allo slalom e dunque si cambierà totalmente registro andando tra i paletti stretti. La diretta della discesa di Kitzbuhel sarà emozionante: siamo su un tracciato che ha fatto la storia di Coppa del Mondo e continua a farla, e siamo in uno scenario nel quale Marco Odermatt minaccia di portare via anche questa coppetta di specialità, ma con una concorrenza che certamente non manca.

Tra i rivali di Odermatt, a questo punto anche super favorito per il grande globo visto l’enorme vantaggio che ha in classifica, c’è anche il nostro Dominik Paris: sicuramente l’azzurro ha tutte le possibilità per vincere anche la classifica di discesa, ha già raccolto buoni risultati in stagione e ora va a caccia della continuità, quella che per esempio ha mostrato Odermatt che però in questo momento gareggia decisamente in un altro sport. Vedremo allora cosa succederà nella diretta della discesa di Kitzbuhel, sperando ovviamente che si tratti di una gara avvincente e che i nostri colori possano risplendere sulla neve della Streif.

DIRETTA DISCESA KITZBUHEL: RISULTATI E CONTESTO

Manca sempre meno alla diretta della discesa di Kitzbuhel, secondo appuntamento sulla Streif: come già detto, purtroppo il circo bianco ha perso un altro protagonista dopo Marco Schwarz e si tratta di Aleksander Aamodt Kilde, che avrebbe potuto essere un potenziale vincitore oggi ma che purtroppo ha avuto una bruttissima caduta a Wengen, e si può già ritenere fortunato di esserne uscito senza fratture. Senza Kilde, gli avversari di Odermatt ci sono comunque: di Paris abbiamo parlato, poi naturalmente va citato Cyprien Sarrazin che ha già due vittorie (una in super-G) e due podi in discesa e sta vivendo un grande momento.

A mettere i bastoni tra le ruote del leader della classifica di discesa (e dominatore della generale in Coppa del Mondo) potrebbe poi essere Bryce Bennett, un altro sciatore che sta trovando una buona continuità; vedremo allora, perché tra poco la diretta della discesa di Kitzbuhel ci farà compagnia e sulla Streif potremmo avere un nuovo vincitore, uno che non sia mai riuscito a scrivere il suo nome nell’albo d’oro di questa mitica corsa di Coppa del Mondo. La Streif ci fornirà tra poco il suo responso…











