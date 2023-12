Diretta/ Discesa Bormio streaming video Rai 2: in pista, si corre! (CdM sci, oggi 28 dicembre 2023)

DIRETTA DISCESA BORMIO: SI COMINCIA

Eccoci adesso pronti a vivere la diretta della discesa di Bormio sulla pista Stelvio: l’attesa è grandissima per questa gara sempre spettacolare e particolarmente amata da Dominik Paris. Qui si assegneranno le medaglie olimpiche dello sci alpino maschile a Milano Cortina 2026 e Bormio sarà sicuramente una delle sedi migliori di sempre per le gare a cinque cerchi, ma nel frattempo ci godiamo lo spettacolo che naturalmente è meraviglioso anche in Coppa del Mondo. I tre punti più celebri della pista Stelvio, che supera un dislivello di 986 metri e tocca il 63% di pendenza massima, sono certamente il Canalino Sertorelli, il tratto in diagonale della Carcentina e il salto e muro di San Pietro, dove in molti forse diranno davvero una preghiera per arrivare integri fin sul traguardo, perché questo è un tracciato massacrante anche dal punto di vista fisico.

Dominik Paris: "La vittoria in Val Gardena? Una sorpresa"/ "Milano-Cortina 2026? Ci penserò"

Come ha detto un certo Dominik Paris: “La Stelvio combina tutte le caratteristiche per esaltare il discesista perfetto”, cioè tecnica, scorrevolezza e preparazione fisica. Chi vince sulla Stelvio può “pensare di essere un discesista a cui non manca nulla”. Non serve aggiungere altro, spazio allora alle emozioni della pista Stelvio e ai verdetti del cronometro, perché la diretta della discesa di Bormio finalmente comincia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Discesa Aspen: Stjernesund primo ma niente da fare, gara cancellata!

DIRETTA DISCESA BORMIO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della discesa di Bormio avrà inizio alle ore 11.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv su Rai Due (naturalmente canale numero 2 del telecomando) per quanto riguarda la Rai, che concede la ribalta di un canale generalista per le gare in Italia della Coppa del Mondo di sci, ed inoltre sul canale tematico Eurosport, riservato tuttavia agli abbonati.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video della discesa di Bormio, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda la piattaforma di Eurosport. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Bormio (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

DIRETTA/ Super-G maschile: James Crawford è oro, Kilde e Pinturault sul podio!

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DELLA DISCESA DI BORMIO

L’ALBO D’ORO

Mentre cresce l’attesa per la diretta della discesa di Bormio sulla pista Stelvio, che è “il teatro alla Scala degli sport invernali” secondo la definizione dell’ex presidente della FIS, lo svizzero Gian-Franco Kasper, un tuffo nell’albo d’oro è doveroso, anche perché significa celebrare soprattutto Dominik Paris. Nei due Mondiali ospitati in Valtellina vinsero in discesa Pirmin Zurbriggen nel 1985 e Bode Miller nel 2005, in Coppa del Mondo il primo italiano a trionfare in discesa a Bormio è stato Christof Innerhofer nel 2008 ma inevitabilmente il re è Domme, con le sue sei vittorie in discesa, sette compreso anche un super-G nel 2018.

Sono numeri ancora più impressionanti se si pensa che per tre stagioni (2014, 2015 e 2016) la tappa lombarda fu ospitata a Santa Caterina Valfurva. Ricordiamo in particolare il 28 dicembre 2018, giorno della doppietta con Paris primo e Innerhofer secondo, solo l’Austria ha spezzato qualche volta il dominio dell’azzurro in anni recenti, con la vittoria dell’ormai ex Matthias Mayer nel 2020 e di Vincent Kriechmayr l’anno scorso, davanti a Crawford e Kilde. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHE SPETTACOLO SULLA STELVIO!

La diretta della discesa di Bormio ci regalerà uno degli eventi più attesi dell’intera stagione della Coppa del Mondo di sci: oggi giovedì 28 dicembre 2023 infatti l’appuntamento sarà con la meravigliosa discesa sulla pista Stelvio, tecnicamente il massimo insieme a Kitzbuhel. Bormio non ha la tradizione della località austriaca oppure di Wengen, ma ci regala una discesa meravigliosa e lo spettacolo sulla pista Stelvio è sempre assicurato. Molti passaggi sono entrati ormai nella storia dello sci, su tutti la Carcentina, e più in generale non c’è mai un attimo di respiro, trattandosi di un tracciato impegnativo dalla partenza all’arrivo, una prova durissima anche dal punto di vista fisico.

Parlando della diretta della discesa di Bormio poi naturalmente l’attesa è tutta per il dominatore della Stelvio, cioè il nostro Dominik Paris che in carriera ha vinto per ben sei volte la discesa in Valtellina (più un super-G), nonostante per tre anni si sia corso a Santa Caterina Valfurva. Le aspettative circa Domme sono naturalmente molto grandi, a maggior ragione dopo la meravigliosa vittoria in Val Gardena, perché Dominik Paris sulla Saslong non aveva mai vinto, nemmeno negli anni migliori della sua carriera. Sfatato quel tabù, adesso è legittimo sognare in grande sulla pista che Paris ama più di ogni altra: un motivo in più per non perdersi il grande spettacolo, adesso però andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta della discesa di Bormio.

DIRETTA DISCESA BORMIO: FAVORITI E AZZURRI

La diretta della discesa di Bormio, lo abbiamo già detto, metterà in copertina il nostro Dominik Paris, che qui nel 2012 colse il primo successo della carriera per poi vincere la discesa anche nel 2017, fare la doppietta con discesa e super-G nel 2018, vincere due discese (una recuperava la Val Gardena) nel 2019 e infine trionfare anche nel 2021. Insomma, Dominik Paris è il re della Stelvio e questo vale molto, dal momento che parliamo di una discesa meravigliosa ma pure spietata: rispetto alle difficoltà dell’anno scorso, inoltre, Domme ci arriva con il morale altissimo e questo potrebbe essere una ulteriore spinta, in aggiunta al suo innato feeling con Bormio. Non vogliamo dimenticare Mattia Casse, che a sua volta ha fatto bene in Val Gardena, per una Nazionale azzurra della velocità che è in forma e spera di festeggiare acuti anche da parte di Florian Schieder e Christof Innerhofer, un altro che su una discesa così tecnica può farci divertire parecchio.

Parlando degli stranieri, in copertina anche per la diretta della discesa di Bormio dobbiamo mettere i soliti nomi, a maggior ragione perché sulla pista Stelvio non si può vincere per caso. Ecco allora il vincitore dell’anno scorso, cioè l’austriaco Vincent Kriechmayr, naturalmente il norvegese Aleksander Aamodt Kilde ma anche lo svizzero Marco Odermatt, che dall’alto del suo talento sopraffino dovrebbe andare a nozze su una pista difficile come la Stelvio di Bormio, dove magari punterà a vincere finalmente anche una discesa di Coppa del Mondo, che ancora gli manca. Per il resto potremmo citare il canadese James Crawford, già secondo l’anno scorso e iridato del super-G, il re della Stelvio però è uno solo e noi speriamo che l’epilogo sia quello già visto tante altre volte…











© RIPRODUZIONE RISERVATA