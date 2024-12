DIRETTA DISCESA VAL GARDENA: INIZIO STAGIONE FOLLE!

La diretta discesa Val Gardena, in programma alle ore 11:45 di sabato 21 dicembre 2024, rappresenta il secondo appuntamento con questa specialità nella Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino maschile: siamo ovviamente sulla mitica Saslong e potrebbe realmente essere tutto aperto, perché l’unica discesa disputata in stagione, cioè quella di Beaver Creek, ha portato in dote un risultato sorprendente con la vittoria di Justin Murisier e il terzo posto di Miha Hrobat, tra di loro si è classificato Marco Odermatt che, anche se l’annata è appena all’inizio, non si trova in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo.

Dunque i grandi protagonisti della velocità si sono schermati sulla Birds of Prey: una gara non può essere sufficiente per definire il trend di un’intera stagione, ma una prova simile può sempre aprire a risultati poco attesi ed è quello che potrebbe succedere anche nella diretta discesa Val Gardena, in cui ovviamente speriamo nel riscatto degli italiani con Dominik Paris a guidare la nostra squadra, poi vedremo quali saranno i risultati e come cambierà la classifica, non solo di specialità ma ovviamente anche quella di Coppa del Mondo che per il momento è ancora parecchio incerta.

DOVE VEDERE LA DIRETTA DISCESA VAL GARDENA: COPPA DEL MONDO SCI IN STREAMING VIDEO TV

Sarà come sempre in chiaro la diretta tv della discesa Val Gardena: la Coppa del Mondo di sci alpino è appannaggio della televisione di stato e la gara di oggi verrà mandata in onda su Rai Due, naturalmente con la possibilità di avere accesso alle immagini anche in diretta streaming video e senza costi aggiuntivi, semplicemente visitando il sito di Rai Play o attivando la relativa applicazione.

Dobbiamo poi ricordare che questo appuntamento sulla Saslong sarà fruibile anche sulla televisione satellitare, riservata agli abbonati: in questo caso il canale è Eurosport 1 (numero 210 del decoder), anche qui l’opzione della diretta streaming video non prevede costi e, per accedervi, basterà inserire i dati del proprio abbonamento sui vostri apparecchi mobili, installando così l’applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DISCESA VAL GARDENA

DIRETTA DISCESA VAL GARDENA: SPETTACOLO SULLA SASLONG

La diretta discesa Val Gardena rappresenta da sempre un appuntamento molto atteso nel calendario di Coppa del Mondo, la Saslong è una delle piste più battute e praticate e poi, quando si parla di discesa, lo spettacolo è sempre dietro l’angolo. Come favorito d’obbligo verrebbe da citare Marco Odermatt, che l’anno scorso si era preso anche questa coppetta di specialità oltre alle altre; tra chi è sicuramente da tenere d’occhio diciamo Cyprien Sarrazin, se saprà confermare i picchi incredibilmente raggiunti nella passata stagione, il nostro Paris di cui abbiamo già parlato e poi certamente Vincent Kriechmayr, detto che Aleksander Aamodt Kilde è ancora ai box.

Quello che poi accadrà nella diretta discesa Val Gardena lo scopriremo, intanto come unico riferimento nella stagione abbiamo la gara folle di Beaver Creek in cui la vittoria è andata a un Murisier che aveva un podio in Coppa del Mondo quattro anni prima, mentre la terza posizione di Horvat è stata la sua migliore in tutta la carriera. Come dire: aspettavamo i big e invece sono arrivate le sorprese, non è affatto detto che la cosa non si possa ripetere sulla Saslong e allora si tratta di aspettare e poi lasciare che a parlare siano i protagonisti su questa pista.