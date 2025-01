DIRETTA DISCESA WENGEN: UNA CLASSICA LEGGENDARIA SULLA PISTA LAUBERHORN

La diretta discesa Wengen ci terrà compagnia oggi, sabato 18 gennaio 2025: per gli appassionati non ci sarebbe bisogno di aggiungere altro, perché la gara sulla pista Lauberhorn è una delle più affascinanti della stagione della Coppa del Mondo di sci. Per il pubblico di casa inoltre c’è il fascino di una stagione che fino a questo momento è stata totalmente dominata dagli svizzeri nella velocità, con Marco Odermatt ma non solo. Per intenderci, basterebbe uno sguardo alla classifica di specialità in vista della diretta discesa Wengen: le prime quattro posizioni sono tutte occupate da svizzeri, che hanno sempre fatto doppietta.

Diretta discesa femminile Cortina/ Streaming video Rai 2: Sofia Goggia in testa! (CdM sci, 18 gennaio 2025)

Una vittoria a testa per lo stesso Odermatt, Justin Murisier e il giovane talento Alexis Monney, che si è rivelato al mondo vincendo a Bormio, i secondi posti sono invece andati uno a Odermatt e gli altri due a Franjo Von Allmen, che si è imposto nel super-G di ieri ed essendo un classe 2001 ha sicuramente un radioso futuro davanti a sé. Aggiungeteci che l’anno scorso le discesa a Wengen furono due e le vinse entrambe Odermatt, firmando una delle sue imprese più belle su una pista dove si gareggia da quasi un secolo e con alcuni dei passaggi più celebri dell’intero Circo Bianco: ci sarà davvero aria di festa nazionale attorno alla diretta discesa Wengen.

DIRETTA DISCESA SANKT ANTON/ Federica Brignone ha vinto, successo numero 30! (CdM sci, 11 gennaio 2025)

DISCESA WENGEN IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE

Sprecando poche parole perché l’attenzione dovrà andare tutta alla pista, ricordiamo che la diretta discesa Wengen è in programma alle ore 12.30 e che la diretta tv sarà in chiaro per tutti su Rai Sport HD oppure su Eurosport. Doppia quindi sarà anche la diretta discesa Wengen in streaming video con i servizi delle due emittenti.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA DISCESA WENGEN IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA WENGEN: LA SFIDA AGLI SVIZZERI E LE SPERANZE AZZURRE

Tutto il resto del mondo dovrà quindi cercare di spezzare la dittatura elvetica proprio in casa loro, nella diretta discesa Wengen che naturalmente per i rossocrociati è un momento particolarmente speciale. È difficile sbilanciarsi in pronostici, perché le gerarchie in discesa libera sembrano essere in rapido mutamento: abbiamo naturalmente citato Monney e Von Allmen, per il “resto del mondo” i due nomi più costanti finora sono stati lo sloveno Miha Hrobat e il francese Nils Allegre, che a loro volta erano abbastanza difficili da pronosticare ai vertici, quindi siamo curiosi di scoprire quale sarà il verdetto delle classiche – dopo Wengen arriveranno Kitzbuhel e Garmisch nei prossimi 15 giorni.

Diretta discesa Bormio/ Alexis Monney ha vinto, Casse quarto con rimpianti! (CdM sci, oggi 28 dicembre 2024)

In casa Italia ci sono legittime speranze per Mattia Casse verso la diretta discesa Wengen, perché il piemontese sta disputando una stagione ottima e già a Bormio avrebbe potuto sfiorare l’impresa senza un errore che lo ha relegato in una quarta posizione comunque di assoluto livello. È quindi Casse in questo momento il nostro punto di riferimento, ma naturalmente sarà fondamentale ritrovare un Dominik Paris all’altezza della sua fama per rendere l’Italia pienamente protagonista nella fase più importante della stagione…