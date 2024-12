DIRETTA DISCESA BORMIO: IL GRANDE SPETTACOLO DELLA PISTA STELVIO

La diretta discesa Bormio ci garantirà grande spettacolo oggi, sabato 28 dicembre 2024: dopo Natale, non c’è niente di meglio della meravigliosa gara sulla pista Stelvio per tornare a seguire le emozioni della Coppa del Mondo di sci. Gli appassionati lo sanno benissimo: tecnicamente la diretta discesa Bormio è al top mondiale, regge il paragone anche con Kitzbuhel con un tracciato impegnativo dal primo all’ultimo metro, senza mai un momento di respiro, per cui per vincere la discesa libera di Bormio si deve essere dei campioni dal punto di vista tecnico e dei fenomeni anche fisicamente.

Un identikit perfetto per il nostro Dominik Paris, che infatti della pista Stelvio è stato tante volte il re nella sua Carriera: sarebbe importante fare bene, a maggior ragione perché in discesa non è iniziata bene la stagione per i velocisti azzurri e sarebbe di conseguenza fondamentale lanciare un segnale di inversione di tendenza sulla pista di casa, che tra l’altro fra poco più di un anno sarà la sede delle gare maschili di sci alpino alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Ormai si inizia a pensare anche ai cinque cerchi, ma intanto l’attualità si impone perché oggi sarà un sabato meraviglioso con la diretta discesa Bormio…

DISCESA BORMIO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta discesa Bormio vedrà il via alle ore 11.30 con la partenza del primo atleta in gara. Sarà un momento nel quale tutti gli appassionati dovranno essere davanti a un televisore, se non avranno la fortuna di essere ai bordi della pista Stelvio. L’appuntamento per tutti sarà in diretta tv in chiaro per tutti su Rai Sport HD (canale numero 58) perché su Rai Due ci sarà la politica, oppure su abbonamento sul canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Come ulteriore opzione per seguire questa affascinante gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta discesa Bormio in streaming video, gratuita su Rai Play oppure riservata agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere aggiornati sull’andamento della discesa libera di Bormio.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA DISCESA BORMIO IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA BORMIO: MARCO ODERMATT ANCORA UNA VOLTA IN COPERTINA

Marco Odermatt sarà in modo speciale al centro dell’attenzione per la diretta discesa Bormio, perché il fenomeno svizzero settimana scorsa ha vinto la discesa in Val Gardena sulla pista Saslong, sicuramente meno adatta tecnicamente a Odermatt rispetto alla Stelvio. Lo sci non è una scienza esatta, però in teoria lo svizzero a questo punto dovrebbe essere ancora di più il favorito a Bormio. Sarà invece assente Cyprien Sarrazin, vincitore l’anno scorso sulla Stelvio ma purtroppo vittima di una brutta caduta nella prova di ieri, nella quale ha riportato un ematoma subdurale. Più in generale è difficile finora “decifrare” la discesa maschile, ad eccezione di Odermatt che era già stato secondo a Beaver Creek prima della vittoria sulla Saslong.

Purtroppo finora non hanno ancora trovato il guizzo giusto gli italiani, quindi speriamo che la Stelvio ci aiuti: sicuramente è in forma Mattia Casse, che in Val Gardena ha vinto il super-G, sebbene in discesa nemmeno il piemontese abbia convinto molto finora, ma a Bormio si deve naturalmente aspettare soprattutto Dominik Paris, che in Valtellina ha già vinto per ben sei volte la discesa (più un super-G), nonostante per tre anni nello scorso decennio si sia corso a Santa Caterina Valfurva. Rinascerà l’amore fra Domme e la Stelvio? Ce lo dirà la diretta discesa Bormio…