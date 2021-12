Diretta/ Dortmund Besiktas (risultato finale 5-0): doppietta di Haaland da subentrato

DIRETTA DORTMUND BESIKTAS (RISULTATO 5-0) TRIPLICE FISCHIO

Al Signal Iduna Park di Dortmund il Borussia Dortmund batte il Besiktas per 5 a 0. Nel primo tempo i padroni di casa cominciano bene la partita riuscendo a passare in vantaggio intorno al 29′ grazie alla rete messa a segno da Malen, su assist di Bellingham. Le cose si complicano ulteriormente per gli ospiti che rimangono in inferiorità numerica dal 44′ a causa dell’espulsione per rosso diretto rimediata da Wellinton, colpevole anche per il VAR di un fallo su Dahoud che porta al gol del raddoppio siglata dal dischetto da Reus. Nel secondo tempo Reus completa la doppietta personale con l’aiuto di Dahoud al 53′. Nell’ultima parte dell’incontro c’è spazio anche per la doppietta del subentrato Haaland tra il 68′ e l’81’ su assist di Schulz e Dahoud. I tre punti guadagnati quest’oggi consentono al Borussia Dortmund di portarsi a quota 9 nella classifica del girone C mentre il Besiktas resta fermo a zero punti. (cronaca Alessandro Rinoldi)

DIRETTA DORTMUND BESIKTAS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Dortmund Besiktas è disponibile su Sky sui canali della televisione satellitare: in questo caso dunque l’appuntamento sarà riservato a tutti gli abbonati, che naturalmente potranno seguire la partita in diretta streaming video anche in mobilità sfruttando l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

E’ INIZIATA LA RIPRESA

Giunti al cinquantacinquesimo minuto, il punteggio tra Borussia Dortmund e Besiktas è cambiato nuovamente ed è adesso di 3 a 0. In queste prime battute del secondo tempo, iniziato con l’ingresso rispettivamente di Reinier al posto di Meunier da un lato e di Rosier al posto di Karaman dall’altro, sono i gialloneri a ricominciare meglio la gara dato che Reus completa la doppietta personale al 53′ con l’aiuto del solito Dahoud per il tris dei suoi. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FINE PRIMO TEMPO

Al termine dei primi quarantacinque di gioco le formazioni di Borussia Dortmund e Besiktas sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sul 2 a 0. I minuti scorrono sul cronometro ed i tedeschi crescono sempre di più suonando la carica con Bellingham al 17′ e riuscendo quindi a passare in vantaggio al 29′ grazie alla rete messa a segno da Malen, su assist proprio di Bellingham. Il raddoppio arriva nel finale di primo tempo quando Welinton viene espulso per un fallo ai danni di Dahoud e, dopo aver verificato l’accaduto con l’ausilio del VAR, Reus trasforma il calcio di rigore conseguente al 45’+2′. Fino a questo momento il direttore di gara, il francese F. Letexier, ha ammonito Montero al 31′, Larin al 39′ e Josef Souza al 45’+4′ tra i calciatori del Besiktas. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Germania la partita tra Borussia Dortmund e Besiktas è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono i padroni di casa guidati dal tecnico Marco Rose a tentare di prendere subito in mano le redini del match conquistando un corner con Dahoud e sparando largo con Meunier già al 1′. Gli ospiti allenati da mister Yalçin faticano a reagire nel migliore dei modi, senza poter guadagnare terreno prezioso a causa del costante pressing offensivo attuato dai rivali di giornata. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta di Dortmund Besiktas, attesa a istanti, si giocherà solo per gli almanacchi visto che entrambe le squadre non hanno più nulla da dire a questa competizione. I gialloneri sono matematicamente qualificati ai sedicesimi di finale di Europa League sebbene siano solo 3 punti sotto lo Sporting Lisbona, la differenza reti però li condanna. Dall’altro lato i turchi di Miralem Pjanic sono veramente una grande delusione con 0 punti sul tabellino e tanta voglia di salutare l’Europa con una piccola soddisfazione su un campo molto ostico.

Il Dortmund ha 6 punti raccolti con 2 vittorie e 3 sconfitte e dire che aveva iniziato benissimo vincendo le prime due gare del girone. L’attacco ha deluso con appena 5 reti fatte, ma ha perso per più della metà delle gare Haaland che in 2 match ha segnato 1 rete. La difesa invece ha incassato 11 gol. Dall’altro lato i turchi hanno uno dei peggiori attacchi della manifestazione con solo 3 gol fatti, dietro ne hanno presi ben 14. Ora però dobbiamo dare la parola al campo, dove già stanno facendo il loro ingresso le formazioni ufficiali del match: la diretta Dortmund Besiktas sta per iniziare, via! BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Meunier, Hummels, Zagadou, Schulz; Sahoud, Witsel, Bellingham; Wolf, Malen, Reus. All. Rose. BESIKTAS (4-2-3-1): Destanoglu; Uysal, Wellinton, Montero, Meras; Topal, Souza; Karaman, Bozdogan, Larin; Batshuayi. All. Yalcin. (agg Matteo Fantozzi)

LO STORICO

La diretta di Dortmund Besiktas si gioca oggi per la quarta volta considerando anche i match disputati in Turchia. Le due squadre, prima della gara d’andata di questa edizione, si trovarono di fronte nella Coppa delle Coppe, competizione ormai soppressa che vedeva scontrarsi le vincenti delle coppe nazionali, nella stagione 1989/90. A vincere furono i gialloneri sia all’andata che al ritorno di quello che era un primo turno. In Turchia si imposero per 1-0 con un gol nei primi minuti di Mill, al ritorno invece servì una rete nel finale per vincere un match che comunque dava la qualificazione anche con l’1-1.

A Driller rispose Gultiken con rete decisiva di Wegmann al minuto 85. All’andata quest’anno il Borussia ha vinto per 1-2. La pratica fu chiusa già alla fine del primo tempo con i gol di Bellingham e Haaland. Nel finale Montero siglava un gol utile solo per i tabellini. Il Besiktas dunque non è mai riuscito nei precedenti a fare un punto contro questo avversario, come curiosamente non ha ancora fatto nemmeno un punto in questa edizione della Champions. Che ci riesca proprio oggi? (agg Matteo Fantozzi)

PASSERELLA FINALE

Dortmund Besiktas, in diretta martedì 7 dicembre 2021 alle ore 21.00 presso il Signal Iduna Park di Dortmund, sarà una sfida valevole per la sesta giornata della fase a gironi di UEFA Champions League. Sfida platonica tra due formazioni che conoscono già il loro destino nel girone. Il Borussia Dortmund a sorpresa, dopo essersi spinto fino ai quarti di finale nella passata stagione, non ha retto il passo di Ajax e Sporting, subendo una fatale sconfitta contro i portoghesi valsa la matematica relegazione in Europa League.

I turchi del Besiktas dal canto loro si sono dimostrati impreparati al palcoscenico europeo, perdendo 5 partite su 5, segnando solo 3 gol e subendone 14. Dopo il rocambolesco scudetto conquistato nello scorso campionato turco, i bianconeri si sono trovati in difficoltà in campo internazionale in tutte le partite, trovandosi alla fine senza punti e eliminati con ampio anticipo dalla corsa agli ottavi di finale.

PROBABILI FORMAZIONI DORTMUND BESIKTAS

Le probabili formazioni della diretta Dortmund Besiktas, match che andrà in scena al Signal Iduna Park di Dortmund. Per il Dortmund, Marco Rose schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Kobel; Meunier, Akanji, Pongracic, Guerreiro; Witsel, Dahoud; Reus, Brandt, Malen; Haaland. Risponderà il Besiktas allenato da Sergen Yalcin con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Destanoglu; Rosier, Welinton, Vida, Yilmaz; Uysal, Hutchinson; Ghezzal, Teixeira, Larin; Batshuayi.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Dortmund Besiktas, quindi possiamo subito andare a vedere cosa proponga il bookmaker per questa partita di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1.25 volte la cifra messa sul piatto, mentre l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) porta in dote una vincita corrispondente a 6.00 volte la vostra giocata; il segno 2, per il successo degli ospiti, ha un valore che ammonta a 11.00 volte l’importo investito.



