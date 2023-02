Diretta/ Dortmund Chelsea streaming video tv: un Borussia in forma ospita i Blues

DIRETTA DORTMUND CHELSEA: POTTER ESORDISCE IN CHAMPIONS

La diretta Dortmund Chelsea, in programma mercoledì 15 febbraio alle ore 21:00, racconta di una sfida che sembra poter divertire parecchio. Sarà il primo scontro tra le due squadre, mai affrontate fin qui in gare ufficiali in nessuna competizione europea. Il Borussia è arrivata a giocarsi questi ottavi di finale in virtù del secondo posto nel Gruppo G dietro al Manchester City ma eliminando Siviglia e Copenaghen. Primo posto invece per il Chelsea nel raggruppamento che ha visto i londinesi avere la meglio su Milan, Salisburgo e Dinamo Zagabria.

Per quanto riguarda il rendimento recente, il Dortmund sta letteralmente volando in questo 2023: sei vittorie su sei per i ragazzi di Terzic con cinque successi in Bundesliga e il superamento degli ottavi di Coppa di Germania con il Bochum per 2-1 (Emre Can e Reus in gol). In campionato i gialloneri hanno fatto una netta risalita e attualmente sono terzi a -2 dall’Union Berlino e -3 dal Bayern Monaco capolista. Non riesce invece a decollare il Chelsea dagli acquisti milionari di gennaio. I londinesi sono reduci da tre pareggi consecutivi in Premier League contro Liverpool, Fulham e West Ham. Gli uomini di Potter sono noni in classifica, lontani dieci punti dal quarto posto valevole per la qualificazione in Champions League occupata dal Newcastle.

DORTMUND CHELSEA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Dortmund Chelsea sarà trasmessa su Amazon Prime Video. Non sarà dunque visibile né su Sky e nemmeno in chiaro sui canali Mediaset essendo in esclusiva assoluta del colosso statunitense.

Sarà possibile vedere Dortmund Chelsea quindi in diretta streaming video attraverso l’applicazione di Prime Video su smartphone, pc, console di gioco oppure in tv attraverso smart tv o dispositivi quali Fire Stick e Google Chromecast.

DORTMUND CHELSEA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Dortmund Chelsea vedono i gialloneri disporsi col 4-2-3-1 del tecnico croato Terzic. Kobel sarà il portiere titolare con Wolf-Süle-Schlotterbeck-Guerreiro a formare il muro del Borussia. A centrrocampo l’ex Juventus Emre Can e la stella inglese Bellingham. Batteria di trequartisti con Brandt, Reus e Adeyemi. Unica punta Haller, tornato al gol contro il Friburgo dopo le complicanze a livello di salute lasciate alle spalle.

Risponde il Chelsea col 4-3-3 di Graham Potter. L’ex tecnico del Brighton affida i guantoni a Kepa con il capitano Azpilicueta insieme a Thiago Silva e Koulibaly centrali con Cucurella a sinistra. Gallagher, il grande acquisto Enzo Fernandez e Mason Mount a centrocampo. Tridente che sembrerebbe prendere quota con Sterling, Havertz e Joao Felix. Il portoghese ha trovato il suo primo gol in Premier League contro il West Ham, finalizzando con stile il grande assist di Enzo Fernandez.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Dortmund Chelsea sembrano raccontare una gara equilibrata con i padroni di casa che partono però favoriti. Secondo Snai, il successo in Westfalia dei tedeschi vale 2.40 contro i 2.95 dei londinesi mentre il segno X equivalente al pareggio si può trovare a 3.25.

Il grande parco attaccanti delle due squadre portano a prevedere un segno Gol come probabile (1.65) mentre c’è incertezza tra i bookmakers riguarda la linea 2.5 delle reti: sia l’Over che l’Under si trovano alla stessa quota, 1.85. Per i marcatori, Haller lo troviamo a 3.10 mentre il secondo timbro consecutivo di Joao Felix è dato a quattro volte la posta in palio.











