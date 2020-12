Diretta/ Dortmund Lazio (Champions League) streaming video e tv. scontro per la vetta

DIRETTA DORTMUND LAZIO: INZAGHI NON VUOLE MOLLARE NULLA!

Borussia Dortmund Lazio, in diretta dal BVB Stadion Dortmund in programma mercoledì 2 dicembre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Sfida decisiva sia per la qualificazione sia per la conquista del primo posto nel girone. Match particolarmente delicato per la Lazio, non solo perché gli uomini di Inzaghi sono reduci da una brutta sconfitta subita contro l’Udinese in casa, inaspettata considerando che i biancazzurri erano reduci da 8 risultati utili consecutivi. Infatti, a seconda del risultato di Bruges-Zenit San Pietroburgo nell’altra partita del girone la Lazio potrebbe doversi giocare la qualificazione nell’ultima sfida contro i belgi. Ma ripetere la super-prestazione dell’andata con la Lazio vincente 3-1 contro i gialloneri metterebbe la Lazio non solo già sul treno degli ottavi di finale, ma anche a un passo dal primo posto. Il Dortmund dalla sfida dell’Olimpico ha fatto progressi ma a sua volta nel weekend ha subito una doccia fredda in Bundesliga, perdendo inaspettatamente in casa contro il Colonia.

DIRETTA DORTMUND LAZIO IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Borussia Dortmund Lazio sarà disponibile soltanto agli abbonati ai canali sportivi della televisione satellitare Sky, che dunque la potranno seguire attraverso il loro decoder ma anche, qualora non possano mettersi davanti a un televisore, in diretta streaming video e senza costi aggiuntivi, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI DORTMUND LAZIO

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund Lazio, sfida che andrà in scena presso il BVB Stadion Dortmund. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Lucien Favre con un 4-2-3-1: Burki; Meunier, Akanji, Hummels, Passlack; Witsel, Can; Brandt, Reus, Sancho; Haaland. Gli ospiti guidati in panchina da Simone Inzaghi schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Strakosha; Acerbi, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Champions League tra Borussia Dortmund e Lazio queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.60, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 4.33 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 5.25.



