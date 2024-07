RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE 2024: SI TORNA A GIOCARE!

Eccoci nuovamente in compagnia dei risultati di Champions League: martedì 23 luglio prendono il via le partite che compongono l’andata del secondo turno preliminare, dunque idealmente ci stiamo avvicinando alla grande novità della stagione che, come ormai noto, sarà rappresentata dal super girone unico a 36 squadre (questo vale anche per Europa League e Conference League), una vera e propria rivoluzione dopo parecchi anni ma sempre con la formula, reintrodotta tre anni fa a spazzare via un cinquantennio di storia del calcio, dell’eliminazione del valore doppio sui gol in trasferta.

I risultati di Champions League prenderanno il via alle ore 17:00 con la prima partita che è Bodo Glimt Rfs, e si chiuderanno idealmente intorno alle 23:00 visto che Shamrock Rovers Sparta Praga è prevista alle ore 21:00, sarà dunque un tardo pomeriggio più serata con l’introduzione di alcune squadre anche importanti, che hanno già raggiunto la fase a gironi di questa competizione o comunque delle altre. Proviamo adesso a fare un rapido sunto della situazione e dello scenario che ci attende, ovviamente per la qualificazione al terzo turno preliminare dovremo aspettare una settimana.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE 2024: IL CONTESTO

I risultati di Champions League per questa sera come già detto presentano alcune squadre molto interessanti: questo vale anche per realtà che possiamo considerare “minori” ma che poi fanno sempre da contesto a questi turni preliminari, in questo caso specifico possiamo citare il Lincoln Red Imps e i The New Saints, e poi ovviamente bisogna parlare del Ki Klaksvik che l’anno scorso era arrivato sino al terzo turno preliminare di Champions League per poi arrivare a disputare una storica fase finale di Conference League, e che in questa stagione ci può sicuramente riprovare.

Tra le altre protagoniste troviamo invece Qarabag e Dinamo Kiev: storie diverse naturalmente, ma per le due squadre di provenienza ex sovietica possiamo parlare di uno status da big considerando che nei risultati di Champions League ci troviamo appunto al secondo turno preliminare. Staremo insomma a vedere quello che succederà sui campi, non vediamo l’ora che arrivi il momento del girone da 36 squadre e l’avvento di tutte le grandi squadre ma per quello bisognerà ancora aspettare, intanto gustiamoci le partite di oggi che non faranno mancare lo spettacolo.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE 2024: RITORNO 2° TURNO PRELIMINARE

Ore 17:00 Bodo Glimt Rfs

Ore 17:30 Panevezys Jagiellonia

Ore 18:00 Lincoln Red Imps Qarabag

Ore 19:00 Qarabag Petrocub

Ore 19:00 Malmoe Ki Klaksvik

Ore 19:30 FCSB Maccabi Tel Aviv

Ore 20:00 Dinamo Kiev Partizan

Ore 20:00 Ferencvaros The New Saints

Ore 20:00 Santa Coloma Midtjylland

Ore 20:30 Lugano Fenerbahçe

Ore 21:00 Shamrock Rovers Sparta Praga