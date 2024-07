RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Steaua a caccia di gloria passata, diretta gol live score (oggi 17 luglio 2024)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: IL NOME CELEBRE

Per quanto l’eredità della storica Steaua Bucarest sia un tema molto discusso in patria, è chiaro che il FCSB sia uno dei nomi più nobili nei risultati Champions League per il primo turno preliminare. Possiamo considerare i campioni di Romania in carica già qualificati per il successivo secondo turno, dal momento che hanno vinto per 1-7 l’andata in casa della Virtus campione nazionale di San Marino, per cui adesso il ritorno a Bucarest sarà una pura formalità. Non ci addentiamo nel complicato tema legato alla successione di quella che ai tempi del regime comunista era ufficialmente la squadra dell’esercito, preferiamo ricordare il grande ruolo che la Steaua Bucarest ha avuto nel calcio rumeno e anche internazionale, soprattutto negli anni Ottanta.

Indimenticabile resta la vittoria nella allora Coppa dei Campioni edizione 1985-1986, con la vittoria ai calci di rigore contro il Barcellona nella finale di Siviglia il 7 maggio 1986, poi nello stesso anno la Steaua Bucarest vinse anche la Supercoppa Europea e nel 1989 tornò in finale di Coppa dei Campioni, ma in quel caso fu sconfitta dal Milan di Arrigo Sacchi. Adesso gli orizzonti sono molto più modesti, ma resta una bella storia da raccontare… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ECCO LE PARTITE DI OGGI

Anche nel cuore dell’estate i giorni dedicati ai risultati Champions League sono martedì e mercoledì, quindi oggi 17 luglio 2024 si completerà il ritorno del primo turno preliminare, naturalmente con le sei partite che non sono già state disputate ieri. La Uefa Champions League 2024-2025 muove i primi passi alla caccia degli eredi del Real Madrid, che però evidentemente sarà quasi impossibile che sia qualcuno obbligato a scendere in campo già adesso, perché siamo davvero lontani dal vertice del calcio europeo.

In ogni caso, in questo periodo può essere curioso proprio scoprire in azione squadre poco note anche sotto l’affascinante etichetta dei risultati Champions League. Oggi ad esempio, con gli orari che saranno indicati naturalmente sempre secondo il fuso italiano, si entrerà in azione già alle ore 17.00 del pomeriggio con Struga Slovan Bratislava, partita in terra macedone che però vedrà partire come favoriti i campioni di Slovacchia, forti del successo per 4-2 maturato nella partita d’andata.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SI COMPLETA IL PRIMO PRELIMINARE

Un paio di ore più tardi, ci sarà invece un tris di incontri che inizieranno in contemporanea alle ore 19.00, sempre parlando dei risultati Champions League per il ritorno del primo turno preliminare. Differdange KI Klaksvik vedrà in azione la squadra delle Far Oer che già si era messa in mostra l’anno scorso e parte dal successo per 2-0 dell’andata; anche in Dinamo Batumi Ludogorets saranno gli ospiti a partire in vantaggio dopo il 3-1 casalingo all’andata per i campioni di Bulgaria, mentre ripartirà dallo 0-0 la sfida ex sovietica in Petrocub Ordabasy.

Infine due partite alle ore 21.00, in angoli molto lontani d’Europa: in Albania ci attende la sfida tutta balcanica Egnatia Borac, con i campioni bosniaci che avevano vinto per 1-0 all’andata; in Irlanda del Nord ecco invece Larne RFS, ma la situazione sarà difficile per i padroni di casa perché all’andata hanno vinto per 3-0 i baltici. Per vedere Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna protagoniste dei risultati Champions League dovremo aspettare ancora due mesi circa, intanto però ci si può divertire anche con queste sfide che ci illustrano realtà tutte da scoprire.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, RITORNO 1° TURNO PRELIMINARE

Ore 17.00

Struga Slovan Bratislava (and. 2-4)

Ore 19.00

Differdange KI Klaksvik (and. 0-2)

Dinamo Batumi Ludogorets (and. 1-3)

Petrocub Ordabasy (and. 0-0)

Ore 21.00

Egnatia Borac (and. 0-1)

Larne RFS (and. 0-3)











