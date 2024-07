RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SI CHIUDE L’ANDATA DEL 2° TURNO!

Saranno solo tre le partite che questa sera ci accompagneranno attraverso i risultati di Champions League: si gioca l’andata del secondo turno preliminare e il grosso del programma è andato in scena ieri, invece mercoledì 24 luglio si comincia alle ore 19:30 per chiudere idealmente alle ore 22:15, per l’appunto solo tre gare ma sarà comunque una serata intensa, perché ci stiamo sempre più avvicinando alla composizione del girone unico a 36 squadre che da quest’anno rappresenterà la grande novità della stagione.

Possiamo ricordare, come abbiamo già visto nel corso del primo turno preliminare, che anche il secondo turno sarà organizzato in partite di andata e ritorno con queste ultime che andranno in scena la prossima settimana; non esiste più la regola che assegnava valore doppio ai gol segnati in trasferta, dunque in caso di differenza reti pari nei due match si andrà sempre e comunque ai tempi supplementari, e poi eventualmente ai calci di rigore. Adesso proviamo a entrare maggiormente nel merito dei risultati di Champions League per questa serata.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE SQUADRE IMPEGNATE

Dunque per i risultati di Champions League questa sera avremo solo sei squadre in campo: spicca forse su tutte il Paok Salonicco, che l’anno scorso ha raggiunto i quarti di Conference League e ora è ripartito dalla competizione principale con il compito, idealmente parlando, di tenere viva la crescita del calcio greco che proprio in Conference League ha festeggiato il trionfo dell’Olympiakos (purtroppo contro la Fiorentina). Anche il Ludogorets finisce sotto i riflettori per aver già disputato in passato i gironi di Champions League; impegno abbordabile contro la Dinamo Minsk.

La sorpresa nei risultati di Champions League per questo secondo turno preliminare è rappresentata soprattutto dal Borac Banja Luka, squadra che rappresenta la Bosnia e che contro il Paok avrà bisogno di un mezzo miracolo per proseguire anche nel cammino; così anche il Celje, perché certamente lo Slovan Bratislava è squadra più navigata a questi livelli. Scopriremo tutto tra poco, quando si comincerà a giocare per i risultati di Champions League.

Ore 19:30 Paok Borac Banja Luka

Ore 20:00 Ludogorets Dinamo Minsk

Ore 20:15 Celje Slovan Bratislava