Diretta Dybala Roma/ Presentazione ai tifosi streaming video tv: festa all’Eur

DIRETTA PAULO DYBALA, PRESENTAZIONE AI TIFOSI DELLA ROMA

Dopo la conferenza stampa, ecco la festa: la presentazione di Paulo Dybala alla Roma prosegue alle ore 21:00 di martedì 26 luglio, come del resto avevamo già anticipato. In teoria sarebbe dovuto rimanere un segreto sino alla serata di lunedì, ma è arrivato lo “spoiler” da parte di Luceverde che ha anticipato quanto accadrà a partire dalle ore 21:00 di oggi. Dybala infatti sarà presentato alla città, dopo la conferenza stampa con i giornalisti: sarà un evento che avrà luogo presso il Palazzo della Civiltà Italiana (conosciuto anche come Colosseo Quadrato), un bagno di folla per il nuovo acquisto di calciomercato della Roma.

Diretta/ Presentazione Dybala Roma: "La 10? Sappiamo di chi era, e su Zaniolo..."

Ai lati del Palazzo saranno posti anche due maxi-schermi, e pare che siano previsti fumogeni e giochi di luce: insomma una presentazione in grande stile. Tornano alla mente le immagini di Ronaldo e Carlos Tévez che si affacciano dal balcone delle sedi di Inter (1997) e Juventus (2013), di fatto l’hype che circonda i tifosi della Roma per questo arrivo si può definire lo stesso e questo ovviamente la dice lunga su quanto l’arrivo di Dybala in maglia giallorossa abbia scaldato gli animi. Vedremo poi come si comporterà sul campo…

Diretta/ Roma Nizza (risultato finale 1-1) video tv: pari in Portogallo per Mou!

DIRETTA PAULO DYBALA PRESENTAZIONE AI TIFOSI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv della presentazione di Dybala ai tifosi della Roma non dovrebbe essere trasmessa: non ci sono canali che si occuperanno integralmente dell’evento, possiamo comunque ipotizzare che Sky Sport 24 (numero 200 del decoder satellitare) farà qualche incursione nel corso della festa in piazza e dunque gli abbonati potranno seguire alcuni scampoli dell’evento, anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Per il resto, potrete comunque avvalervi delle informazioni utili che arriveranno dalle pagine ufficiali che la Roma mette a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

Calciomercato Inter news/ Ecco l'offerta per Dybala, scambio Lukaku-Dumfries?

DIRETTA PAULO DYBALA PRESENTAZIONE AI TIFOSI: IL CONTESTO

Dunque avremo in serata la seconda presentazione di Paulo Dybala come calciatore della Roma: la Joya, possiamo dirlo, ha scelto il numero 21 e forse anche questo sarà motivo di affetto immediato con la piazza giallorossa. Riavvolgiamo il nastro: qualche tempo fa, in occasione di una partita benefica, Dybala era sceso in campo insieme a Francesco Totti che, interpellato sulla possibilità di un approdo della Joya alla Roma, era stato particolarmente criptico ma aveva anche aperto all’eventualità di cedere all’argentino la sua storica maglia numero 10.

Adesso che la trattativa di calciomercato è diventata realtà, e che Dybala è diventato effettivamente e ufficialmente un calciatore giallorosso, è arrivato il momento di scegliere la divisa: la Joya ha prontamente risposto, affermando con decisione come la 10 sia di Totti e scegliendo invece la 21, quella con cui aveva iniziato alla Juventus – il cambio di numero sarebbe arrivato nel 2016, con l’addio di Paul Pogba. Insomma: Dybala ha raccolto subito l’entusiasmo dei tifosi della Roma non andando a “profanare” una leggenda: anche per questo forse la festa di questa sera all’Eur sarà più intensa, aspettando di vedere l’argentino sul terreno di gioco dello stadio Olimpico…











© RIPRODUZIONE RISERVATA