Diretta presentazione Dybala Roma/ Streaming video tv: la conferenza stampa live

Oggi è il giorno della Joya: alle ore 14:30 di martedì 26 luglio Paulo Dybala viene ufficialmente presentato come nuovo calciatore della Roma, nella consueta conferenza stampa in cui risponderà alle domande dei giornalisti. È un grande evento: Dybala è il classico colpo di calciomercato capace di infiammare i cuori di una piazza come Roma, che ha fame di grandi vittorie – dopo quella ottenuta in Conference League – e che nel corso della sua gloriosa storia ha visto passare dal giallorosso tantissimi campioni, con Dybala che ora potrebbe ripercorrerne le orme.

Aspettando di scoprire quello che dirà in conferenza stampa, il calciatore argentino può tatticamente essere perfetto per José Mourinho: nell’eventuale 3-4-2-1 dello Special One Dybala può giocare sia come trequartista che come centravanti tattico (anche se quel ruolo spetterà a Tammy Abraham) ma anche essere l’unico giocatore destinato a fluttuare tra le linee o affiancare l’inglese in un 3-5-2. Dipenderà dalla tenuta fisica; le motivazioni non dovrebbero mancare, adesso scopriremo quali saranno le prime parole di Dybala come nuovo calciatore della Roma nel corso della diretta della sua presentazione.

Stiamo quindi per vivere la presentazione di Paulo Dybala come nuovo calciatore della Roma. Alla fine ha “vinto” José Mourinho: dopo l’addio alla Juventus l’argentino sembrava destinato all’Inter, forte dell’accordo con la Joya e della presenza di Beppe Marotta, con cui Dybala ha sempre avuto un ottimo rapporto. I tifosi della Vecchia Signora ovviamente non sarebbero stati contenti di questo scenario; poi improvvisamente è arrivata la frenata, l’Inter ha dovuto preoccuparsi delle cessioni ma soprattutto sembra non sia riuscita a trovare l’accordo economico circa l’ingaggio (il cartellino è ovviamente a zero, essendo il giocatore svincolato).

In questa incertezza, nella quale a pagare è stato soprattutto il calciatore trovatosi incredibilmente senza una squadra, si è così inserita la Roma: pare che sia stato Mourinho in prima persona a contattare Dybala per chiedergli di sposare il progetto giallorosso. Alla fine quella che sembrava essere soltanto una suggestione di calciomercato è diventata realtà: Paulo Dybala è un nuovo calciatore della Roma, oggi verrà presentato alla stampa e poi sarà pronto per fare l’esordio in quella che sarà la sua terza squadra nel calcio italiano, dopo aver indossato le maglie di Palermo e, soprattutto, Juventus.











