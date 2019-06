DIRETTA ECUADOR COREA DEL SUD U20/ Streaming video e tv: il cammino della Tricolor

Verso la diretta di Ecuador Corea del Sud U20, andiamo adesso a ripercorrere il cammino fin qui tenuto dalla Nazionale sudamericana in questi Mondiali Under 20 ospitati in Polonia. Tutti ricorderemo che l’Ecuador faceva parte dello stesso girone dell’Italia, girone davvero di alto livello se pensiamo che adesso entrambe hanno raggiunto la semifinale. Per passare, i sudamericani pareggiarono per 1-1 contro il Giappone nella prima giornata e vinsero per 1-0 con il Messico nella terza, rendendo indolore la sconfitta firmata Pinamonti contro l’Italia nella seconda giornata. La fase ad eliminazione diretta è poi cominciata per l’Ecuador con un derby sudamericano vinto per 3-1 contro l’Uruguay negli ottavi, con i gol ecuadoriani segnati da Alvarado, Quintero e Plata. Infine, nei quarti di finale è arrivata la già citata vittoria per 2-1 contro gli Stati Uniti sabato scorso, firmata dalle reti di Cifuentes ed Espinoza. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Ecuador Corea del Sud U20 sarà garantita per tutti gli abbonati alla televisione satellitare alle ore 20.30 sul canale Sky Sport Football, che è il numero 203. Di conseguenza, gli abbonati avranno a disposizione anche la diretta streaming video, che sarà garantita tramite il servizio offerto da Sky Go.

DIRETTA ECUADOR COREA DEL SUD U20: ORARIO E PRESENTAZIONE

Ecuador Corea del Sud U20, diretta dall’arbitro inglese Michael Oliver, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, martedì 11 giugno 2019, presso lo stadio di Lublino, in Polonia, che ospiterà dunque la seconda semifinale del Mondiale Under 20. Siamo dunque ormai entrati nella fase decisiva del torneo iridato giovanile: solo quattro squadre possono puntare a conquistare il Mondiale Under 20, tra queste c’è pure l’Italia che nel pomeriggio affronta l’Ucraina, mentre Ecuador Corea del Sud U20 mette di fronte due nazionali di tradizione non eccezionale, che si giocano un traguardo che sarebbe storico. L’Ecuador ai quarti di finale ha eliminato gli Usa con una vittoria per 2-1, la Corea del Sud invece si è imposta ai calci di rigore contro il Senegal, portando l’Asia in semifinale ed escludendo invece il continente africano.

PROBABILI FORMAZIONI ECUADOR COREA DEL SUD U20

Parlando delle probabili formazioni di Ecuador Corea del Sud U20, ecco che tra i sudamericani il commissario tecnico Jorge Celico dovrebbe confermare in linea di massima la fiducia a tutti i protagonisti della vittoria di sabato contro gli Stati Uniti nei quarti di finale. Ci attendiamo dunque per l’Ecuador Under 20 un modulo 4-2-3-1, con probabili titolari in attacco Plata esterno destro, Alvarado a sinistra, Rezabala come trequartista e Campana prima punta. Qualche cautela in più per la Corea del Sud, che ha avuto bisogno dei calci di rigore per eliminare il Senegal. Il modulo di base del c.t. Jeong Yong Jung dovrebbe essere comunque il 3-4-2-1, vedremo però se ci saranno novità fra i titolari, a partire dall’attacco con Kang In Lee e Se Jin Jeon in appoggio a Se Hun Oh.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Ecuador Corea del Sud U20, che vede nettamente favoriti i sudamericani secondo le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai. Infatti il segno 1 per la vittoria dell’Ecuador è quotato a 2,00, mentre si sale a 3,20 in caso di pareggio (naturalmente segno X) ed infine una vittoria della Corea del Sud varrebbe 4,00 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.



