Diretta Usa Ecuador U20/ Streaming video e tv: duello americano (Mondiali)

Usa Ecuador U20, in diretta dallo Stadion Gosir di Gdynia, sabato 8 giugno 2019 alle ore 17.30, sarà una delle sfide dei quarti di finale del Mondiale Under 20 in corso di svolgimento in Polonia. Gli americani arrivano all’appuntamento dopo la grande impresa della vittoria contro una delle favorite in questa rassegna iridata, la Francia, mentre i sudamericani hanno prevalso in uno scontro altrettanto difficile con l’Uruguay. Una sfida tra formazioni potenzialmente in grado di arrivare fino in fondo, stando a quanto visto finora, ma la partita sembra molto difficile da pronosticare proprio per quanto di buono messo in campo dalle due selezioni.

DIRETTA STREAMING E TV: COME VEDERE IL MATCH

Ricordiamo che la diretta Stati Uniti Ecuador U20 sarà trasmessa in diretta tv esclusiva per tutti gli abbonati Sky che si collegheranno sul canale numero 203 del satellite, Sky Sport Football. Ci sarà poi la possibilità di seguire l’incontro anche in diretta streaming video via internet, collegandosi tramite dispositivi mobili come smartphone o tablet o con pc o smart tv sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI STATI UNITI ECUADOR UNDER 20

Le probabili formazioni della sfida tra Stati Uniti ed Ecuador U20, valevole per i quarti di finale del Mondiale Under 20. Gli Stati Uniti allenati dal CT Ramos scenderanno in campo con un 4-1-4-1 schierato con Scott; Dest, Richards, Keita, Gloster; Servania; De la Fuente, Pomykal, Ledezma, Weah; Soto. Risponderà l’Ecuador del CT argentino Celico con un 4-2-3-1 schierato con Ramirez Preciado; Espinoza, Porozo Vernaza, Vallecilla, Palacios; Cifuentes Charcopa, Quintero; Plata, Rezabala Anzules, Alvarado; Campana.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Ecuador favorito per la vittoria contro gli Stati Uniti dai bookmaker. Quota per il segno 1 fissata a 2.90 da Bet365, quota per il segno X offerta a 3.00 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 2.52 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 2.10 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 1.65 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



