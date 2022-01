Diretta/ Egitto Marocco streaming video tv: big match dei quarti (Coppa d’Africa)

DIRETTA EGITTO MAROCCO: GRANDE SFIDA, RISULTATO IN DISCUSSIONE

Egitto Marocco, in diretta domenica 30 gennaio 2022 alle ore 16.00 presso lo Stade d’Olembé di Yaoundé sarà una sfida valevole per i quarti di finale di Coppa d’Africa. Va in scena quello che può essere definito il big match dei quarti di finale della competizione, tra due delle Nazionali con maggiore tradizione nel calcio africano. L’Egitto si è guadagnato l’accesso tra le prime otto della Coppa d’Africa dopo una tiratissima sfida contro la Costa d’Avorio, vinta solo ai calci di rigore.

Risultati Coppa d’Africa 2021/ Diretta gol live score quarti, oggi 30 gennaio

Il Marocco se l’è vista contro una delle rivelazioni del torneo, il piccolo Malawi che ha spaventato i nordafricani passando in vantaggio con un eurogol, ma Hakimi e compagni sono riusciti a ribaltare il risultato e a passare il turno. Il 18 agosto 2017 l’ultimo confronto ufficiale tra le due selezioni ha visto il Marocco avere l’Egitto col punteggio di 3-1, mentre l’ultimo successo egiziano, col punteggio di 1-0, risale al 29 gennaio dello stesso anno, quando le due Nazionali erano inserite nello stesso girone di qualificazione di Coppa d’Africa.

Risultati Coppa d'Africa 2021/ Diretta gol: Burkina Faso 2^ semifinalista! Live score

DIRETTA EGITTO MAROCCO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come per tutte le partite di Coppa d’Africa, anche la diretta tv di Egitto Marocco non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: il torneo infatti è un’esclusiva della piattaforma Discovery Plus, questo broadcaster fornisce tutte le gare della competizione e dunque per accedere alle immagini bisognerà sottoscrivere un abbonamento per la visione in diretta streaming video, che naturalmente sarà poi disponibile utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI EGITTO MAROCCO

Le probabili formazioni della diretta Egitto Marocco, match che andrà in scena allo Stade d’Olembé di Yaoundé. Per l’Egitto, Carlos Queiroz schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: El Shenawy; Kamal, Hegazy, Hamdi, Ashraf, Said, El Solia, Elneny, Mostafa, Salah, Marmoush. Risponderà il Marocco allenato da Vahid Halilhodžić con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Bounou; Hakimi, Saiss, Aguerd, Karkouri; Louza, Amrabat, Barkok; Boufal; Kaabi, En-Nesyri.

Diretta/ Burkina Faso Tunisia (risultato finale 1-0): Burkinabè in semifinale!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Egitto Marocco, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Egitto con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.80, mentre l’eventuale successo del Marocco, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.50.



© RIPRODUZIONE RISERVATA