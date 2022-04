Diretta/ Eintracht Barcellona streaming video tv: sfida di livello (Europa League)

DIRETTA EINTRACHT BARCELLONA: OSPITI FAVORITI!

Eintracht Barcellona, in diretta giovedì 7 aprile 2022 alle ore 21.00 presso il Deutsche Bank Park di Francoforte sarà una sfida valevole per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Sfida sicuramente di livello tra due potenziali pretendenti alla conquista del trofeo: l’Eintracht Francoforte negli ottavi di finale ha già battuto ai tempi supplementari una squadra spagnola, il Betis Siviglia, e i tifosi tedeschi hanno richiesto ben 250.00 biglietti per il match a fronte di una disponibilità di 48.000.

Dall’altra parte il Barcellona dall’arrivo di Xavi ha cambiato completamente marcia, riprendendosi non solo la zona Champions ma addirittura il secondo posto, seppur in coabitazione con Siviglia e Atletico Madrid, nella Liga e avanzando anche in Europa League, dove i blaugrana sono considerati i favoriti numero uno, trascinati da giovani talenti come Pedri che stanno letteralmente rubando l’occhio.

DIRETTA EINTRACHT BARCELLONA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Eintracht Barcellona è su Sky Sport: per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI EINTRACHT BARCELLONA

Le probabili formazioni della diretta Eintracht Barcellona, match che andrà in scena al Deutsche Bank Park di Francoforte. Per l’Eintracht, Oliver Glasner schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Trapp, Tuta, Hinteregger, N’Dicka, Knauff, Jakic, Sow, Kostic, Lindstrom, Borré, Kamada. Risponderà il Barcellona allenato da Xavi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Ter Stegen; Dest, Eric Garcia, Piqué, J. Alba; Pedri, F. De Jong, Busquets; A. Traoré, Aubameyang, F. Torres.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Eintracht Barcellona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Eintracht con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo del Barcellona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.65.











