DIRETTA EINTRACHT TOTTENHAM/ Video streaming tv: arbitra il nostro Daniele Orsato

DIRETTA EINTRACHT FRANCOFORTE TOTTENHAM: L’ARBITRO

La diretta di Eintracht Francoforte Tottenham ci porta a guardare da vicino quelli che saranno gli arbitri. La squadra sarà totalmente italiana con Daniele Orsato arbitro aiutato da Ciro Carbone e Alessandro Giallatini. Il quarto uomo sarà Rosario Abisso con Var Massimiliano Irrati e Avar Marco Di Bello. Orsato è nato a Montecchio Maggiore il 23 novembre del 1975 e appartiene alla sezione di Schio. Di professione principale fa l’elettricista ed è considerato uno dei più grandi arbitri della terra tanto che nel 2020 ha vinto il premio messo in palio dall’IFFHS.

In Serie A arriva nel 2006 per la sfida Siena Atalanta terminata all’Artemio Franchi col risultato finale di 1-1. Diventa internazionale nel 2010 dirigendo Armenia Slovacchia terminata 3-1. Ha vinto diversi premi in carriera: Marchese, due volte lo Sportilia, Giovanni Mauro, Farina e Beschin oltre quello già citato dell’IFFHS. Si tratta di un arbitro moderno sempre bravo a far correre la palla e a non fermarsi in inutili interruzioni.

EINTRACHT FRANCOFORTE TOTTENHAM STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Eintracht Francoforte Tottenham sarà riservata ai clienti Sky, che potranno seguire la partita di Champions League sui canali Sky Sport Football (203) e Sky Sport 254. La diretta streaming video di Eintracht Francoforte Tottenham sarà invece garantita da Sky Go, ma anche sulle piattaforme Now TV e Infinity + e pure in questi casi, sempre per i rispettivi abbonati.

EINTRACHT FRANCOFORTE TOTTENHAM: INGLESI FAVORITI!

Eintracht Francoforte Tottenham, diretta dall’arbitro italiano Daniele Orsato alle ore 21.00 di questa sera, martedì 4 ottobre 2022 presso il Waldstadion naturalmente di Francoforte, si giocherà per la terza giornata della Champions League 2022-2023 nel girone D. Match molto delicato quello che ci attende nella diretta di Eintracht Francoforte Tottenham, perché si affrontano le due squadre che attualmente sono appaiate al secondo posto in classifica con 3 punti a testa, per entrambe frutto di una sconfitta contro lo Sporting Lisbona capolista del girone e una vittoria con l’Olympique Marsiglia fanalino di coda.

Ecco allora che il doppio confronto di oggi e settimana prossima in Inghilterra dirà moltissimo sul cammino dei detentori della Europa League e degli Spurs di Antonio Conte: una doppia vittoria della stessa formazione addirittura emetterebbe già un verdetto, chi riuscisse comunque a fare almeno una vittoria e un pareggio si porrebbe in posizione di netto vantaggio. Il Tottenham sulla carta potrebbe avere qualcosa in più ma dovrà dimostrarlo, soprattutto in trasferta: siamo curiosi di conoscere il verdetto della diretta di Eintracht Francoforte Tottenham…

PROBABILI FORMAZIONI EINTRACHT FRANCOFORTE TOTTENHAM

Scopriamo anche quali potrebbero essere le probabili formazioni della diretta di Eintracht Francoforte Tottenham. I padroni di casa di mister Glasner dovrebbero scendere in campo secondo il modulo 3-4-1-2 e questi possibili titolari: Trapp in porta, protetto dalla difesa a tre con N’Dicka, Tuta e Hasebe; a centrocampo da destra a sinistra Knauff, Sow, Rode e Pellegrini; sulla trequarti ecco invece Gotze a sostegno dei due attaccanti Borré e Kolo Muani.

Antonio Conte dovrebbe invece scegliere per il suo Tottenham un molto simile modulo 3-4-2-1: il portiere è Lloris; davanti a lui la difesa a tre con Romero, Lenglet e Dier; i quattro centrocampisti da destra a sinistra potrebbero essere Emerson Royal, Hojbjerg, Bentancur e Perisic; infine nel reparto offensivo collochiamo Richarlison e Son a sostegno del centravanti Kane.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo per finire anche uno sguardo al pronostico sulla diretta Eintracht Francoforte Tottenham in base alle quote Snai. Il segno 2 per la vittoria esterna del Tottenham è considerato favorito e quotato a 2,10, mentre poi si sale a quota 3,40 sul segno 1 qualora vincessero i padroni di casa dell’Eintracht Francoforte e fino a 3,50 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio.

