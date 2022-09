DIRETTA/ Marsiglia Eintracht video streaming tv: arbitra José Maria Sanchez

DIRETTA MARSIGLIA EINTRACHT FRANCOFORTE: L’ARBITRO

Per la diretta di Marsiglia Eintracht è stato scelto l’arbitro spagnolo José Maria Sanchez Martinez: la notizia, se vogliamo, è che al Vélodrome anche un italiano farà parte di questa squadra, sarà Marco Guida addetto all’Avar per questa sera. Per il resto, gli assistenti saranno Raul Cabanero e Inigo Prieto, il quarto uomo sarà Guillermo Cuadra Fernandez mentre al Var avremo Juan Martinez Munuera. Conosciamo più da vicino José Maria Sanchez: riguardo il fischietto spagnolo, chiamato a dirigere un’interessante partita nel girone di Champions League, si tratta dell’esordio in questa fase a gruppi della competizione.

Questo dopo aver arbitrato due partite dei preliminari di Europa League (Apollon Limassol Olympiacos come andata dei playoff: appena due ammonizioni) ma anche, lo scorso giugno, Belgio Olanda e Ungheria Germania per la Lega A di Nations League. Nel campionato spagnolo invece le direzioni sono tre: nella prima giornata José Maria Sanchez ha arbitrato l’Atletico Madrid che ha vinto 3-0 il derby esterno contro il Getafe, 10 giorni fa invece gli è toccato il big match al vertice Real Madrid Betis, con i blancos vincenti per 2-1 e lui che ha chiuso riuscendo ad ammonire un solo giocatore, e dunque facendosi notare per non essere intervenuto troppo, lasciando scorrere il gioco. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MARSIGLIA EINTRACHT FRANCOFORTE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Marsiglia Eintracht Francoforte sarà riservata ai clienti Sky, che potranno seguire la partita di Champions League sul canale Sky Sport 256. La diretta streaming video sarà invece garantita da Sky Go, ma anche sulle piattaforme Now TV e Infinity + per i rispettivi abbonati.

MARSIGLIA EINTRACHT FRANCOFORTE: FRANCESI FAVORITI!

Marsiglia Eintracht Francoforte, diretta dall’arbitro spagnolo José María Sánchez Martínez presso lo stadio Velodrome naturalmente di Marsiglia, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 21.00 di stasera, martedì 13 settembre 2022, per la seconda giornata del girone D della Champions League 2022-2023. Forse è presto per parlare di ultima spiaggia, ma la diretta di Marsiglia Eintracht Francoforte ha già il sapore della partita nella quale è vietato sbagliare, dal momento che si affronteranno due formazioni le quali hanno entrambe perso nella prima giornata del gruppo.

Il Marsiglia ha almeno retto più che dignitosamente sul campo del Tottenham, subendo solamente nel finale i due gol che hanno decretato il successo per 2-0 degli Spurs ai danni dei francesi, mentre l’Eintracht Francoforte ha incassato un pesantissimo 0-3 casalingo al cospetto dello Sporting Lisbona, che fa pensare a un cammino in Champions League davvero difficilissimo per gli attuali detentori della Europa League. Vietato sbagliare quindi per entrambe le compagini, che cosa ci dirà stasera la diretta di Marsiglia Eintracht Francoforte?

PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA EINTRACHT FRANCOFORTE

Parliamo adesso delle probabili formazioni della diretta Marsiglia Eintracht Francoforte. I francesi potrebbero scendere in campo con il modulo 3-4-2-1 e questi possibili titolari: Lopez in porta; difesa a tre composta da Bailly, Caleta Car e Balerdi; a centrocampo invece da destra a sinistra Clauss, Guendouzi, Veretout e Tavares; infine, nel reparto offensivo ecco Sanchez e Payet sulla trequarti, a sostegno del centravanti Suarez.

La replica dei tedeschi potrebbe concretizzarsi in un molto simile modulo 3-4-1-2 con Trapp protetto dalla difesa a tre formata da N’Dicka, Tuta e Touré; centrocampo da destra a sinistra ecco Knauff, Sow, Rode e Lenz per l’Eintracht Francoforte, che infine in attacco dovrebbe schierare Gotze come trequartista in appoggio ai due attaccanti Borre e Kolo Muani.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta Marsiglia Eintracht Francoforte in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I francesi partono favoriti e il segno 1 è di conseguenza quotato a 1,90, mentre poi si sale a quota 3,65 in caso di pareggio per il segno X e fino a 3,90 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere l’Eintracht Francoforte.

