Diretta Eintracht Schalke/ Streaming video tv: incrocio tra due deluse (Bundesliga)

Eintracht Schalke, in programma alle ore 18:30 di mercoledì 17 giugno presso la Commerzbank Arena di Francoforte, rappresenta una delle partite valide per la 32^ giornata della Bundesliga 2019-2020. In Germania il calcio è ripartito da ormai un mese e, anche grazie ai turni infrasettimanali come questo, il campionato sta rapidamente arrivando alla sua conclusione: ha aiutato il fatto che le giornate da disputare fossero 34. Le due squadre in campo oggi hanno ancora una timida possibilità di arrivare in Europa, ma siamo ormai agli scampoli della speranza: l’Eintracht – reduce dal 4-1 di Berlino contro l’Hertha, che comunque potrebbe non bastare – non ha ripetuto la scintillante stagione scorsa e, anche a causa delle partenze illustri, si ritrova a metà classifica con la delusione di non aver sfruttato la situazione creatasi nel 2019 per fare un salto di qualità effettivo. Annata mediocre anche per lo Schalke, lontano dai fasti di un passato anche recente nel quale aveva centrato la Champions League. Ad ogni modo chi delle due dovesse vincere riuscirebbe a dare qualche senso alle ultime due partite della stagione; aspettando il calcio d’inizio della sfida alla Commerzbank Arena, vediamo in che modo i due allenatori potrebbero presentare le loro squadre sul terreno di gioco analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Eintracht Schalke sarà disponibile per gli abbonati alla televisione satellitare: il canale di riferimento in questo caso è Sky Sport Collection (numero 205 del decoder) e come sempre i clienti avranno la possibilità, qualora non possano mettersi davanti a un televisore, di assistere alla partita della Bundesliga in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi il servizio Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI EINTRACHT SCHALKE

Per Eintracht Schalke Adi Hutter dovrebbe tornare a schierare André Silva titolare: doppietta dalla panchina sabato scorso, dunque lui o Bas Dost davanti anche se si potrebbe giocare con un solo trequartista (Djibril Sow, Gacinovic o Kamada) e due attaccanti. Danny Da Costa e Kostic saranno i due esterni che partiranno da centrocampo, da valutare invece la zona mediana dove Kohr e Ilsanker restano in vantaggio su Torrò e De Guzman, mentre in difesa (davanti al portiere Trapp) tra Hasebe, Abraham, Hinteregger e N’Dicka uno è di troppo ma il giapponese può anche scalare in mezzo al campo. Lo Schalke di David Wagner si dispone con un 4-3-1-2 che potrebbe essere simile a quello visto contro l’Union Berlino: Kabak e Oczipka davanti a Nubel, Kenny e Miranda gli esterni difensivi con capitan Caligiuri e Schopf che saranno schierati sulle mezzali ad accompagnare il lavoro in regia di Salif Sané. Davanti a lui avremo presumibilmente Matondo che agirà come trequartista, a supporto di Gregoritsch e Raman che devono vincere la concorrenza di Kutucu per iniziare la partita nel reparto offensivo.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha fornito per Eintracht Schalke ci dicono che i padroni di casa sono favoriti: il segno 1 per la loro vittoria vale infatti 1,83 volte la puntata contro il valore di 4,00 che è stato posto sul segno 2, da giocare per il successo esterno della squadra di Gelsenkirchen. Il pareggio, regolato come sempre dal segno X, con questo bookmaker vi permetterebbe di intascare una vincita corrispondente a 3,70 volte quello che avrete puntato.



