Video/ Bayern Monaco Eintracht (2-1): highlights e gol, Bavaresi in finale di Coppa!

Sfida davvero brillante quella che è andata in scena ieri sera come semifinale della Coppa di Germania: come si vede nel video di Bayern Monaco Eintracht, la partita che si è svolta a Monaco è stata sempre su alti livelli e al triplice fischio finale sono stati i bavaresi a festeggiare la qualificazione alla finale, ottenuta grazie a una emozionante vittoria ottenuta col risultato finale di 2-1. Andando a raccontare le fasi salienti del match, ecco che fine dal fischio d’inizio sono stati i bavaresi a prendere in mano le redini del gioco: già al 6’ si conta la prima occasione da gol per il Bayern a firma di Muller, mentre è al 14’ che occorre la prima rete della partita, con un fantastico gol di Ivan Perisic, imprendibile per Trapp. Avanti di un gol la squadra di Flick vuole chiudere al più presto la questione: Lewandowski comincia dunque ad andare in pressione, sfiorando la rete del bis prima al 24’ e poi al 32’, entrambe sventate da grandi parate di Trapp tra i pali. Al via del secondo tempo è sempre il Bayern Monaco ad andare all’attacco, con un’ottima occasione da gol per Kimmich: si deve dunque attendere solo il 69’ perché anche l’Eintracht risponda per le rime, trovando finalmente la rete del 1-1 con Danny da Costa. La rete subita non distrae però i bavaresi, che tornano a mettere ferro e fuoco la difesa avversaria: gli bastano anzi appena 5 minuti per tornare in vantaggio con un gran gol di Lewandowski, successivamente confermato al VAR. Nel finale del match il clima si scalda e cominciano a volare i cartellini gialli, ma di fatto null’altro accade sul tabellone: al triplice fischio finale è dunque grande festa per il Bayern Monaco, che ora affronterà il Leverkusen nella finale della Coppa di Germania.

IL TABELLINO

BAYERN MONACO EINTRACHT 2-1 (1-0 PT)

RETI: al 14′ pt Ivan Perišić, al 24′ st Danny da Costa, al 30′ st Robert Lewandowski.

BAYERN MONACO: Manuel Neuer; Benjamin Pavard, Jérôme Boateng, Alphonso Davies, David Alaba, Joshua Kimmich, Leon Goretzka (dal 41′ st Javi Martínez), Robert Lewandowski, Ivan Perišić (dal 17′ st Lucas Hernández), Thomas Müller, Kingsley Coman (dal 17′ st Thiago). A disposizione: Sven Ulreich, Christian Früchtl, Odriozola, Sarpreet Singh, Joshua Zirkzee. Allenatore: Hansi Flick.

EINTRACHT FRANCOFORTE: Kevin Trapp; Evan N’Dicka, Martin Hinteregger, Almamy Touré (dal 21′ st Danny da Costa), David Abraham, Timothy Chandler, Stefan Ilsanker (dal 32′ st Lucas Torró), Mijat Gaćinović (dal 21′ st Daichi Kamada), Sebastian Rode, Dominik Kohr (dal 32′ st Bas Dost), André Silva. A disposizione: Frederik Rønnow, Erik Durm, Jonathan de Guzmán, Djibril Sow, Makoto Hasebe. Allenatore: Adi Hütter.

AMMONIZIONI: al 44′ pt Ivan Perišić (BAY), al 45′ st Lucas Hernández (BAY), al 45′ st Martin Hinteregger (EIN), al 43′ st André Silva (EIN).

ARBITRO: M. Fritz STADIO: Alllianz Arena di Monaco

