Diretta Union Berlino Schalke 04/ Streaming video e tv: berlinesi in crisi nera

Union Berlino Schalke 04, in diretta dal An Der Alten Forsterei di Berlino, è la partita in programma oggi, domenica 7 giugno 2020 per la 30^ giornata di Bundesliga: fischio d’inizio previsto per le ore 15.30. E’ match davvero da non perdersi la diretta di Union Berlino Schalke 04 di questo pomeriggio: in campo si sfideranno per una partita da metà classifica, due formazioni che più che mai hanno bisogno di tornare a vincere subito. Sia per i biancorossi che per gli ospiti infatti la ripartenza del primo campionato tedesco non ha portato nessuna gioia: l’Union ha messo da parte ben 4 KO da che si è tornati in campo (e l’ultimo è stato un poker incassato dal Monchengladbach) e ora vede pericolosamente avvicinarsi pure la zona rossa della classifica. Non ha fatto di meglio lo Schalke 04 di Wagner, che dalla ripresa non ha mai vinto un punticino, incassando KO sonanti anche dalle ultime formazioni in classifica. Ma dopo tante batoste è ora che suoni il riscatto, magari già questo pomeriggio, anche se in assenza di pubblico: non possiamo proprio perderci la diretta tra Union Berlino e Schalke 04.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo ai fan che la diretta tra Union Berlino e Schalke 04 sarà visibile in diretta tv su Sky, ai canali 201 e 203 del telecomando, e dunque rispettivamente su Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Sarà assicurata anche la diretta streaming video della partita di Bundesliga, dalle ore 15.30 tramite il servizio Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI UNION BERLINO SCHALKE 04

Per la diretta tra Union Berlino e Schalke 04, visto l’ormai disperato bisogno di punti di entrambe le squadre, è abbastanza scontato che sia Rischer che Wagner, per disegnare le rispettive probabili formazioni, puntino solo sui loro giocatori più in forma. Ecco che allora per l’undici dei berlinesi il tecnico dovrebbe aver già fissato il 3-4-2-1 che vedrà Andersson titolare prima punta e accompagnato sull’esterno da Ingvartsen e Bulter. Toccherà dunque al quartetto composto da Trimmer, Gentner, Andrich e Lenz agire in mediana, mentre Friedrich, Schlotterbeck e Subotic agiranno dal primo minuto in difesa. Per l’11 degli 04 Wagner invece punterà sul classico 3-4-3, dove però pure dovrò fare a meno di McKennie, squalificato. Saranno dunque Kenny, Boujellab, Schopf e Oczipka i titolari nella mediana mentre toccherà a Caligiuri, Burgstaller e Raman occupare dal primo minuto lo spazio in attacco. Lo schieramento biancoblu verrà poi completato in difesa a Sane e Nastasic, come da Kabak.

QUOTE E PRONOSTICO

Visto lo stato di forma dei due club non è certo cosa facile fissare un pronostico netto per la diretta tra Union Berlino e Schalke 04, ma pure è opinione dei bookmaker che i padroni di casa potrebbero avere oggi qualche chance in più. Esaminando le quote date dalla Snai per l’1×2 vediamo che la vittoria dei berlinesi è stata data a 2.50, contro il più elevato 2.95 fissato per il successo ospite: il pari vale 3.15.



