DIRETTA/ Eintracht Union SG (risultato 0-0) video streaming tv: gol annullato a Chaibi! (22 febbraio 2024)

DIRETTA EINTRACHT UNION SAINT GILLOISE (RISULTATO 0-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Germania la partita tra Eintracht Francoforte e Royale Union Saint-Gilloise è cominciata da poco più di una ventina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti allenati da mister Blessin provano a prendere in mano il controlo delle operazioni affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito all’11’ con un tiro di Machida parato da Trapp ed i padroni di casa guidati dal tecnico Toppmöller rispondono vedendosi invece annullare un gol per fuorigioco con Chaibi al 16′. Intanto l’arbitro ha già ammonito Buta al 20′ tra i calciatori dell’Eintracht. Ecco le formazioni ufficiali: EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-3) – Trapp; Tuta, Koch, Pacho; Buta, Gotze, Skhiri, Nkounkou; Knauff, Marmoush, Chaibi. Allenatore: Toppmöller. ROYALE UNION SAINT-GILLOISE (3-5-2) – Moris; Mac Allister, Burgess, Machida; Castro-Montes, Puertas, Sadiki, Rasmussen, Lapoussin; Amoura, Nilsson. Allenatore: Blessin. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

EINTRACHT UNION SG STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire in diretta Eintracht Union SG ci sono varie modalità e anche per tutti i gusti: ad esempio si potrà vedere su Sky previo l’acquisto dell’abbonamento Sport. Con le stesse modalità sarà possibili seguirla anche su NowTv, mentre in ultima alternativa streaming si potrà seguire su Dazn.

SI COMINCIA!

La diretta di Eintracht Union Saint Gilloise sta per cominciare, possiamo allora parlare di alcune delle statistiche di queste due squadre. L’Eintracht Francoforte ha pareggiato le ultime due partite in Bundesliga, e non vince da tre; un periodo di leggera flessione, ma appena prima i rossoneri avevano ottenuto tre vittorie in quattro gare andando anche a vincere a Lipsia (ma poi pareggiando sul campo del Darmstadt fanalino di coda), in casa non perdono dal 25 novembre (contro lo Stoccarda) e hanno un solo ko interno in tutto il campionato, a fronte di 5 vittorie e 4 pareggi per un rendimento che dunque è più che accettabile, con solo 9 gol incassati nelle 10 partite al Deutsche Bank Park.

L’Union Saint Gilloise gioca naturalmente in un torneo diverso, nel quale però le insidie non mancano: la squadra della capitale è imbattuta dal 16 settembre quando ha perso in casa contro il Genk, una striscia utile di ben 19 partite di cui 15 vinte, ci sono solo due sconfitte in tutta la Jupiler Pro League e solo una in trasferta (0-4 contro il Malines), in classifica il Saint Gilloise è al comando con ben 8 punti di vantaggio sull’Anderlecht. Adesso mettiamoci comodi e valutiamo insieme cosa succederà nel ritorno del playoff di Conference League: ci siamo davvero, la diretta di Eintracht Union Saint Gilloise prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

EINTRACHT UNION SG: I TESTA A TESTA

Aspettando la diretta di Eintracht Union Saint Gilloise possiamo ricordare come la partita di andata nel playoff di Conference League, settimana scorsa, sia stata la prima di sempre tra queste due squadre: la cosa forse più interessante è che in panchina c’è un derby tedesco, perché i due allenatori sono Dino Toppmoeller e quell’Alexander Blessin che era stato ingaggiato dal Genoa a caccia di una salvezza che poi non era arrivata, aveva iniziato anche il campionato di Serie B ma era stato esonerato in favore di Alberto Gilardino, che poi aveva timbrato la promozione immediata. Oggi Blessin allena l’Union Saint Gilloise, che all’andata ha pareggiato 2-2 contro l’Eintracht.

È stata una bella rimonta per la squadra belga, che dopo 10 minuti era già sotto di due gol: marcatori Fares Chaibi e Sasa Kalajdzic, per l’Eintracht sembrava una partita in discesa ma già appena dopo la mezz’ora Mathias Rasmussen aveva accorciato le distanze. Poi, al 68’ e dunque esattamente a metà del secondo tempo, era arrivato il pareggio siglato da Gustaf Nilsson; dunque l’Union Saint Gilloise ha rimesso le cose a posto ma l’Eintracht Francoforte resta comunque favorito nel ritorno del playoff di Conference League, non resta che vedere come andrà tra poco al Deutsche Bank Park… (agg. di Claudio Franceschini)

EINTRACHT UNION SG: SI RIPARTE DA UN PAREGGIO!

Si accendono i fari dello stadio perché sta per andare in scena la diretta di Eintracht Union SG, valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Conference League. L’ora X è fissata per oggi 22 febbraio, alle ore 21 spaccate. Nel primo match, disputato sul campo dei belgi, l’Union SG è riuscita a ottenere un pareggio per 2-2 dimostrando una sorprendente tenacia contro un avversario nettamente più quotato sulla carta.

Questo risultato ha messo in evidenza la capacità degli odierni ospiti di giocare alla pari con squadre di alto livello e ha reso l’andata dei sedicesimi di finale ancora più avvincente, però oggi sul campo di Francoforte le quote vanno tutte a favore dei tedeschi, vedremo se sapranno migliorarsi dalla pessima fase difensiva della scorsa settimana.

EINTRACHT UNION SG: PROBABILI FORMAZIONI

Arriva il momento di esaminare i possibili protagonisti della diretta di Eintracht Union SG grazie alle probabili formazioni del match: per i padroni di casa è praticamente certo che Chaibi sarà confermato sulla trequarti, eintrachtuna visione di gioco notevole, contribuendo in modo significativo nell’ultima partita con un assist e un gol di pregevole fattura.

Passando in disamina l’Union SG, appare difficile pensare a un attacco senza Nilsson. Il giocatore non solo ha segnato nel match casalingo, ma ha anche complicato la vita alla difesa tedesca con le sue sponde intelligenti per i compagni.

EINTRACHT UNION SG, LE QUOTE

Passiamo ora alle quote della diretta di Eintracht Union SG grazie al sito di Snai: il segno 1 che decreterebbe la vittoria tedesca è fissato a 2,3 mentre il segno X che decreterebbe il pari a 2,8. Il segno 2 invece a 2,5











