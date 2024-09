Tragico e improvviso lutto in Germania, come riporta Il Messaggero, è morto Helge Rasche, allenatore della squadra Under 19 dell’Eintracht Francoforte. Il tecnico tedesco aveva 33 anni: fatale un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri. C’è grande sconcerto e tristezza tra affetti e colleghi di Helge Rasche per la prematura scomparsa e per un’incidente sul quale la polizia locale sta ancora indagando per accertarne le cause.

Video/ Eintracht Union SG (1-2) gol e highlights: Francoforte eliminato (Conference League, 22 febbraio 2024)

Stando a quanto riporta Il Messaggero, dalle prime ricostruzioni sarebbe emerso come, dopo una brusca frenata, la vettura di Helge Rasche sarebbe finita in maniera incontrollata fuori strada colpendo rovinosamente un albero. Il 33enne, allenatore dell’U-19 dell’Entracht Francoforte non è sopravvissuto al terribile scontro.

Diretta/ Eintracht Union SG (risultato finale 1-2): successo con Eckert Ayensa! (Conference 22 febbraio 2024)

Helge Rasche, tragico frontale in auto contro un albero: morto sul colpo l’allenatore tedesco dell’Eintracht Francoforte U-19

Per Helge Rasche – allenatore tedesco morto ieri sera dopo un terribile incidente in auto – è stato inutile l’intervento dei soccorsi: come riporta il portale d’informazione, dopo il duro scontro della vettura contro l’albero il tecnico è morto sul colpo. Commosso l’ultimo saluto dell’Eintracht Francoforte sui social che ovviamente ha sottolineato la massima vicinanza alla famiglia e affetti del compianto tecnico dell’U-19. Una brutale notizia non solo per i tifosi del club tedesco, ma per il mondo dello sport in generale e soprattutto per le persone più vicine in termini affettivi ad Helge Rasche.