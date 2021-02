Diretta/ Empoli Ascoli (Primavera) streaming video e tv: occasione toscana

DIRETTA EMPOLI ASCOLI: TUTTO FACILE PER L’ASCOLI?

Empoli Ascoli, in diretta giovedì 18 febbraio 2021 alle ore 13.00 presso il Centro Sportivo Monteboro sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata del campionato Primavera 1. Occasione toscana per crescere ancora in classifica e riscattare la pesante battuta d’arresto di domenica scorsa in casa del Milan. Travolti dai rossoneri con un poker, gli azzurri hanno dovuto interrompere l’onda lunga dei successi ottenuti nelle settimane precedenti, con 4 vittorie consecutive messe in fila tra campionato e Coppa Italia. Il 2-6 in casa della Lazio in particolare aveva esaltato la squadra di Buscé, chiamata ora a reagire contro un Ascoli che resta per distacco a fondo classifica. Dopo aver ottenuto il primo punto della loro stagione con lo 0-0 interno contro il Sassuolo, i bianconeri hanno incassato un tris sul campo del Torino e vedono la salvezza come una montagna ancora molto alta da scalare. In più da 4 partite consecutive l’Ascoli non riesce a realizzare neanche un gol, difficoltà di cui l’Empoli proverà ad approfittare.

DIRETTA EMPOLI ASCOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Ascoli Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI ASCOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Empoli e Ascoli Primavera al Centro Sportivo Monteboro. I padroni di casa allenati da Antonio Buscé scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Pratelli; Martini, Rizza, Fradella, Belardunelli; Degli Innocenti, Sidibe, Simic; Baldanzi; Lipari, Ekong. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Simone Seccardini con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Radano, Pulsoni, Gurini, Ceccarelli, Markovic, Alagna, Colistra, Olivieri, D’Agostino, Lisi, Intinacelli.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Empoli Ascoli Primavera: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 1.85 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 3.90 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.40 volte l’importo scommesso.

