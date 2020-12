Diretta/ Empoli Ascoli (Serie B) streaming video DAZN: toscani in orbita

DIRETTA EMPOLI ASCOLI: I MARCHIGIANI TENTANO IL COLPACCIO!

Empoli Ascoli in diretta dallo stadio Carlo Castellani di Empoli, in programma mercoledì 30 dicembre 2020 alle ore 18.00, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Grande occasione per i toscani che con l’ultima vittoria esterna sul campo del Brescia sembrano aver superato il primo esame di maturità della stagione. L’Empoli resta a -1 dalla Salernitana capolista ma si è portato a +4 dal gruppo delle seconde, un balzo molto importante che andrà ora consolidato contro un Ascoli che ha comunque bagnato con una vittoria l’esordio del terzo allenatore stagionale. Dopo Valerio Bertotto e Delio Rossi, l’arrivo di Andrea Sottil in panchina sembra aver scosso i marchigiani che hanno rifilato un secco 2-0 alla Spal, restando penultimi in classifica ma accorciando le distanze in zona salvezza. L’Empoli però fa della continuità di rendimento il suo biglietto da visita, con 9 risultati utili in campionato messi in fila dopo l’ultima sconfitta in campionato, subita il primo novembre scorso sul campo del Venezia.

DIRETTA EMPOLI ASCOLI IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Ascoli non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI ASCOLI

Le probabili formazioni di Empoli Ascoli, sfida che andrà in scena presso lo stadio Carlo Castellani di Empoli. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Alessio Dionisi con un 4-3-1-2: Brignoli; Fiamozzi, Casale, Nikolaou, Parisi; Zurkowski, Stulac, Haas; Moreo; La Mantia, Mancuso. Gli ospiti guidati in panchina da Andrea Sottil schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Leali, Corbo, Quaranta, Brosco, Sarzi, Donis, Gerbo, Saric, Chiricò, Bajic, Cangiano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie B tra Empoli e Ascoli, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 1.50, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.75, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 7.50.

© RIPRODUZIONE RISERVATA