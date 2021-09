DIRETTA/ Empoli Bologna streaming video tv: la ricca storia del match

DIRETTA EMPOLI BOLOGNA: LO STORICO

La diretta di Empoli Bologna tornerà in Serie A dopo un paio di anni di assenza. Dal punto di vista storico, possiamo osservare che i precedenti complessivi in Serie A sono 14, con un bilancio in perfetto equilibrio caratterizzato da quattro vittorie per parte per Empoli e Bologna più ben sei pareggi. Nei dieci confronti più recenti è l’Empoli invece ad essere in leggerissimo vantaggio, grazie a quattro successi toscani a fronte di tre pareggi e altrettante affermazioni del Bologna.

DIRETTA/ Torino Empoli Primavera (risultato finale 1-2): colpaccio dei toscani!

Il fattore campo ha una discreta incidenza, perché in queste dieci sfide si conta un solo trionfo fuori casa, il colpaccio per 2-3 dell’Empoli a Bologna sabato 19 dicembre 2015. L’ultimo campionato nel quale toscani ed emiliani si sono affrontati è stato il 2018-2019: doppia vittoria casalinga, 2-1 ad Empoli domenica 9 dicembre 2018 all’andata e 3-1 per il Bologna al Dall’Ara sabato 27 aprile 2019 al ritorno. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Cagliari Empoli (risultato finale 0-2): decidono Di Francesco e Stulac!

DIRETTA EMPOLI BOLOGNA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Bologna sarà più correttamente una diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che da questa stagione detiene i diritti per trasmettere in esclusiva l’intero campionato di Serie A. Questa non è una delle partite che saranno visibili anche su Sky, di conseguenza il punto di riferimento sarà esclusivamente DAZN visibile tramite l’app su smart tv o pc o con l’ausilio di dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PARTITA DAL RISULTATO INCERTO

Empoli Bologna, in diretta domenica 26 settembre 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Carlo Castellani di Empoli, sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato di Serie A. Sfida che potrebbe far spiccare il volo a due squadre che hanno iniziato più che discretamente. Il neopromosso Empoli con la vittoria di Cagliari nel turno infrasettimanale ha compiuto un passo in avanti importante in classifica, tornando al successo dopo l’exploit di Torino contro la Juventus: ora per la squadra di Andreazzoli l’obiettivo è cominciare a fare punti anche in casa.

Diretta/ Bologna Genoa (risultato finale 2-2): la riprende Criscito su rigore

Il Bologna dopo la goleada subita contro l’Inter ha sfiorato la vittoria in casa contro il Genoa, ma ha perso un’occasione importante facendosi subito raggiungere dopo aver trovato il vantaggio nel finale. Sinisa Mihajlovic chiede ai suoi maggiore maturità in un momento in cui i felsinei provano a mettere in cascina più punti possibili. Il 9 dicembre 2018 l’Empoli ha vinto 2-1 l’ultimo precedente col Bologna in casa, 2-1 con gol di Ciccio Caputo e La Gumina. Una curiosità: il Bologna non ha mai espugnato il “Castellani” in una partita di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI BOLOGNA

Le probabili formazioni della diretta Empoli Bologna, match che andrà in scena al Carlo Castellani di Empoli. Per l’Empoli, Aurelio Andreazzoli schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vicario; Stojanovic, Ismajli, S. Romagnoli, Marchizza; Haas, Stulac, Zurkowski; Bajrami; L. Mancuso, F. Di Francesco. Risponderà il Bologna allenato da Sinisa Mihajlovic con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Svanberg, Dominguez, Soriano; Orsolini, Arnautovic, E. Vignato.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Carlo Castellani di Empoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Empoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo del Bologna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.50.



© RIPRODUZIONE RISERVATA