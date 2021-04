Diretta/ Empoli Brescia (Serie B) streaming video DAZN: capolista lanciata

DIRETTA EMPOLI BRESCIA: LOMBARDI IN GRAN FORMA

Empoli Brescia, in diretta sabato 17 aprile 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Carlo Castellani di Empoli sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Capolista lanciata verso il ritorno in Serie A: l’emergenza Covid avrebbe potuto turbare il cammino dei toscani ma nessuna delle inseguitrici, a parte il Lecce che occupa comunque la zona per la promozione diretta, aveva insidiato il primato dell’Empoli che ora sembra davvero vicino a un ritorno in Serie A atteso due stagioni, a conferma del lavoro di una società sempre al confine tra A e B.

Quello contro il Brescia sarà comunque un esame importante visto che le Rondinelle dovranno tentare il tutto per tutto per guadagnarsi l’accesso ai play off. Il Chievo settimo e il Cittadella ottavo sono distanti rispettivamente 4 e 3 punti ma il rammarico dei lombardi si concentra soprattutto nelle ultime 2 partite disputate in campionato, con il Brescia che dopo la vittoria mancata al 96′ a Reggio Emilia si è fatto rimontare anche in casa dal Pescara. Successi sfumati contro formazioni di bassa classifica che hanno impedito al Brescia di compiere il definitivo salto di qualità verso la zona play off.

DIRETTA EMPOLI BRESCIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Brescia non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché il match di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI BRESCIA

Le probabili formazioni della sfida tra Empoli e Brescia presso Carlo Castellani. I padroni di casa allenati da Alessio Dionisi scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Brignoli; Sabelli, Romagnoli, Casale, Terzic; Haas, Stulac, Zurkowski; Bajrami; Olivieri, Mancuso. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Pep Clotet con un 4-3-2-1 così disposto dal primo minuto: Joronen; Karacic, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Van de Looi, Bjarnason; Ragusa, Ndoj; Ayé.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Empoli Brescia, quindi possiamo andare a vedere cosa dicano le quote ufficiali per questa partita di Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 1.65 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3.45 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 6.00 volte l’importo investito con questo bookmaker.



