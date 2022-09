Diretta/ Empoli Cagliari streaming video tv: a caccia di conferme (Primavera)

Empoli Cagliari, in diretta domenica 4 settembre 2022 alle ore 11.00 presso il Centro Sportivo Petroio di Vinci, sarà una sfida valida per la 4^ giornata del campionato Primavera 1. Squadre a caccia di conferme dopo un avvio di campionato difficile. Empoli reduce da due sconfitte consecutive, al ko contro la Fiorentina è seguita una cinquina interna subita contro la Juventus piuttosto pesante da digerire, con la difesa azzurra che ha fatto decisamente acqua.

Diretta/ Cagliari Modena (risultato finale 1-0): vittoria di misura per i casteddu

Il Cagliari ha pareggiato in casa proprio contro la Fiorentina, dopo il 2-2 in casa dell’Inter: i sardi stanno crescendo sul piano della condizione ma nelle prime tre giornate del campionato Primavera non sono ancora riusciti a cogliere la prima vittoria. Il 15 maggio scorso Empoli vincente 1-0 nell’ultimo precedente casalingo in categoria contro il Cagliari, ultimo successo sardo in Toscana l’1-3 del 26 maggio 2018.

DIRETTA/ Empoli Verona (risultato finale 1-1): Kallon entra e pareggia i conti

EMPOLI CAGLIARI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Cagliari Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: la partita dunque è un appuntamento in chiaro come del resto sarà tutta la stagione dedicata al campionato Primavera 1, per assistere al match dovrete sintonizzarvi sul canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa riguarda come sempre la diretta streaming video, che senza costi aggiuntivi viene fornita da questa stessa emittente: basterà quindi dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito www.sportitalia.com.

DIRETTA/ Empoli Juventus Primavera (risultato finale 2-5): pokerissimo dei bianconeri

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI CAGLIARI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Empoli Cagliari Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Petroio di Vinci. Per l’Empoli, Antonio Buscè schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fantoni, Ndragoli, Fini, Boli, Ignacchitti, Renzi, Kaczmarski, Rosa, Tropea, Dragoner. Risponderà il Cagliari allenato da Michele Filippi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Lolic; Sulis, Vitale, Palomba, Martino Coriano; Carboni, Kourfalidis, Cavuoti; Masala, Kosiqi, Deriu.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE EMPOLI CAGLIARI PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Empoli Cagliari, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria dell’Empoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Cagliari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.05.

© RIPRODUZIONE RISERVATA