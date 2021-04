Diretta/ Empoli Chievo (Serie B) streaming video DAZN: toscani in emergenza Covid

DIRETTA EMPOLI CHIEVO: ALTRO ESAME PER LA CAPOLISTA

Empoli Chievo, in diretta lunedì 5 aprile 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Carlo Castellani di Empoli, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Scenario molto particolare quello che si presenta in questa sfida con l’Empoli capolista che affronterà la squadra che al momento occupa l’ultimo posto utile per i play off, il Chievo. I toscani infatti sono di fatto ancora bloccati dalle disposizioni della ASL che ha rilevato un focolaio di Covid-19 viste le molte positività riscontrate nel gruppo squadra a disposizione del tecnico Dionisi.

Dopo il rinvio contro la Cremonese, la Lega di B non ne ha formalmente concesso un altro per questa sfida contro i veneti: dunque potrebbe verificarsi un caso simile a quello di Lazio-Torino in Serie A, con la decisione sul rinviare o meno la partita affidata al Giudice Sportivo, a colpi di ricorsi. Il Chievo attende disposizioni, giunto all’appuntamento dopo un pari sulla Spal valso il terzo pareggio consecutivo per la compagine gialloblu.

DIRETTA EMPOLI CHIEVO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Chievo non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché il match di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI CHIEVO

Le probabili formazioni della sfida tra Empoli e Chievo presso lo stadio Carlo Castellani. I padroni di casa allenati da Alessio Dionisi scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Brignoli; Sabelli, Romagnoli, Casale, Terzic; Crociata, Stulac, Haas; Bajrami; La Mantia, Mancuso. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Alfredo Aglietti con un 4-4-2 così disposto dal primo minuto: Semper; Mogos, Leverbe, Rigione, Renzetti; Garritano, Palmiero, Obi, Ciceretti; Djordjevic, Canotto.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Empoli e Chievo, con gli azzurri bloccati dall’emergenza Covid la Snai e le altre agenzie di scommesse non hanno rilasciato quote. Con la Lega di B che non ha accordato il rinvio il match si potrebbe comunque disputare, ma le condizioni della squadra toscana, che potrebbe scendere rimaneggiatissima in campo, lasciando così i bookmaker a sospendere le loro valutazioni.



