Diretta Empoli Chievo/ Streaming video Rai: i toscani escono dai guai? (Serie B)

Empoli Chievo, partita diretta dal signor Aureliano e in programma venerdì 24 gennaio 2020 alle ore 21.00 presso lo stadio Castellani di Empoli, sarà la sfida che apre la ventunesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Toscani sempre più in crisi dopo l’ultima sconfitta sul campo della Juve Stabia, un ko di misura che ha fatto scivolare l’Empoli in zona play out, a braccetto col Venezia. Anche la panchina di Roberto Muzzi sembra a rischio, sarà decisiva la sfida contro un Chievo che con l’ultimo 2-0 al Perugia ha agganciato il sesto posto in classifica. I veneti non ottenevano i 3 punti dal 7 dicembre, mentre in trasferta non vincono dal 5 ottobre scorso, dal pirotecnico 3-4 in casa del Livorno. Nel match d’andata allo stadio Marc’Antonio Bentegodi la partita era finita 1-1: vantaggio toscano firmato da Jacopo Dezi e pareggio di Filip Djordjevic. Tra Coppa Italia e campionato di Serie B l’Empoli ha vinto solo una delle ultime 15 partite ufficiali disputate, quella in casa contro l’Ascoli del 7 dicembre scorso.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Chievo sarà trasmessa in chiaro dalla Rai sul canale Rai Sport HD, numero 58 del digitale terrestre, o anche via internet tramite il sito o l’applicazione RaiPlay. Il match sarà altrimenti trasmesso in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI CHIEVO

Quali potrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Empoli Chievo, venerdì 24 gennaio 2020 alle ore 21.00 presso lo stadio Castellani di Empoli per la ventunesima giornata del campionato di Serie B? Proviamo a rispondere ipotizzando che l’Empoli allenato da Roberto Muzzi sceglierà il 4-3-1-2 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli, Maietta, Balkovec; Ricci, Bandinelli Dezi; Ciciretti; La Gumina, Mancuso. Risponderà il Chievo guidato in panchina da Michele Marcolini con un 4-4-2 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Nardi; Frey, Leverbe, Cesar, Cotali; Segre, Esposito, Garritano; Vignato; Meggiorini, Djordjevic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sull’esito del match Empoli Chievo, l’agenzia di scommesse Snai propone a 2.20 la vittoria in casa, a 3.20 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per l’affermazione in trasferta viene proposta a 3.40. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.10 e l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.70.



