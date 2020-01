Video/ Chievo Perugia (2-0): highlights e gol. Successo in extremis per i gialloblu!

Nella 20^ giornata di Serie B, la squadra clivense torna a vincere tra le mura di casa del Bentegodi, con l’ottimo risultato di 2-0, firmato contro gli umbri di Serse Cosmi. Come si vede nel video di Chievo Perugia, la sfida che si è accesa solo ieri sera è stata più che avvincente: già nel primo tempo il ritmo di gioco si è fatto alto e se sono mancate le reti, pure non sono mancate delle eccellenti occasioni da gol per entrambe le formazioni. E’ stato però nella ripresa che è stato fissato il risultato finale di 2-0: nel secondo tempo sono proprio i gialloblu a farsi subito più aggressivi, ma la formazione di Marcolini riesce effettivamente a sbloccare la partita della cadetteria solo all’89’, fiaccando una resistente difesa del Perugia. A pochi minuti dal fischio finale è dunque Ceter a segnare il gol del 1-0 e si attende addirittura il quinto minuto di recupero per assistere alla rete che ha chiuso la sfida. Al 95’ infatti ci pensa Meggiorini a forare lo specchio avversario, non sbagliando il calcio di rigore concesso dalla direzione arbitrale. Il triplice fischio finale fissa dunque la vittoria del Chievo del match di Serie B dei tre punti, che pure rilanciano il club in ottica play off nella classifica del campionato.

IL TABELLINO

Chievo Perugia 2-0 (0-0 PT)

Marcatori: 45’ st Ceter, 49’ st Meggiorini rig.

A.C. ChievoVerona: Semper, Frey, Leverbe, Cesar ©, Cotali; Segre, Obi, Giaccherini (36’ st Esposito); Vignato (10’ st Garritano); Meggiorini, Djordjevic (18’ st Ceter). A disposizione: Nardi, Pavoni, Rigione, Colley, Brivio, Bertagnoli, Zuelli, Pucciarelli, Rodriguez. Allenatore: Michele Marcolini.

A.C. Perugia Calcio: Vicario, Mazzocchi, Falasco, Sgarbi, Nzita; Konate (37’ st Angella), Falzerano, Carraro; Dragomir (25’ st Balic), Falcinelli ©, Buonaiuto (40’ st Capone). A disposizione: Fulignati, Albertoni, Nicolussi Caviglia, Kouan, Righetti, Liljedahl. Allenatore: Serse Cosmi.

Arbitro: Sig. Riccardo Ros di Pordenone.

Ammoniti: Cotali, Cesar, Djordjevic, Falasco, Falcinelli, Garritano, Vicario Espulsi: al 50′ st Falasco per proteste.

Recuperi: 1’ e 5’

