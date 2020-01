Video/ Juve Stabia Empoli (1-0): highlights e gol. Vespe avanti con Forte! (Serie B)

La Juve Stabia supera di misura l’Empoli grazie alla rete siglata da Forte. Come si vede nel video di Juve Stabia Empoli, ad inizio gara Bandinelli sbaglia il disimpegno, la sfera arriva a Forte che coglie la traversa. Due minuti dopo la sblocca proprio Forte. Angolo di Calò, il centravanti anticipa tutti e trova la rete di testa. Romagnoli impegna Russo con un colpo di testa, sulla respinta arriva come un falco Tutino, il suo tiro che termina sotto le gambe del portiere ma lambisce il palo. Brignoli rischia combinare la frittata provando il dribbling su Bifulco. L’Empoli prova a riprenderla ma non ci riesce, si va negli spogliatoi con i padroni di casa avanti. Ad inizio ripresa Ricci serve una grandissima palla per Forte che sbaglia lo stop e spreca in area. Juve Stabia in contropiede, Bifulco sbaglia il passaggio decisivo. Ancora una ghiotta occasione per Forte che non riesce a chiuderla. Balkovec rinviene su Forte e tiene nel match l’Empoli. Il centravanti sta fallendo in più occasioni la rete per chiudere definitivamente la gara. Cinque minuti alla fine, Empoli che si riversa in massa in attacco. Ciciretti per La Mantia, l’ex Lecce non aggancia. L’ultima occasione capita quindi sui piede di La Mantia che non la sfrutta. Vittoria preziosa per i padroni di casa che piegano l’Empoli di Muzzi in piena crisi.

LE STATISTICHE

La Juve Stabia supera di misura l’Empoli grazie alla rete siglata da Forte. Andiamo a scoprire le statistiche del match. I padroni di casa hanno messo insieme 396 passaggi contro i 427 dei toscani. Grande lavoro sulle fasce per l’Empoli che ha provato 23 cross, senza però trovare un terminale offensivo. Più equilibrato il dato delle conclusioni con un 13 ad 11 per la Juve Stabia. Il nuovo arrivato Gennaro Tutino è stato molto attivo provando cinque cross. Ricci, per la Juve Stabia, è stato l’uomo che più volte ha provato l’imbeccata vincente. Calo è stato invece l’autore dell’assist vincente per Forte. Gara che ha visto la Juve Stabia sprecare più volte la rete per chiudere la gara. L’Empoli ha peccato nella fase offensiva pur disputando una buona gara. Con questa vittoria la Juve Stabia balza al nono posto, l’Empoli invece resta in sedicesima posizione.

